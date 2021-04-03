Шахи – стародавня інтелектуальна гра. Вона відома в будь-якому куточку земної кулі, тому в світі є десятки її варіацій. Це не просто гра, адже шахи давно є видом спорту і мистецтва.

Шахову розмітку використовують практично у всіх сферах життя, а алгоритм гри застосовують в наукових цілях. Але де ж батьківщина шахів і хто їх придумав? Достеменної версії досі немає, однак існує теорія, що ранні шахи придумали в Індії.

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Індійське коріння

На початку VI століття на північному заході Індії з'явилася гра чатуранга. Вона мала цілком впізнаваний "шаховий" вигляд, але відрізнялася двома особливостями: гравців було четверо, а не двоє, а ходи робилися відповідно до результатів кидання гральних кісток. Для виграшу в партії потрібно було знищити все військо противників.



Шахова фігура, вирізана зі слонової кістки, із західних ісламських земель, приблизно VIII – X століття / Фото metmuseum



Складна дошка для шахів та нардів з Індії, приблизно 1830 рік / Фото metmuseum

Арабські перетворення

У тому ж VI або, можливо, в VII столітті чатуранга була запозичена арабами. На Арабському Сході її дещо видозмінили: гравців стало двоє, а перемога фіксувалася по постановці мату або пата, а також при завершенні гри з королем і хоча б однією фігурою проти одного короля. Ця гра називалася у арабів шатрандж, у персів – шатранг.



Шатрандж, шаховий набір з Ірану, ХІІ століття / Фото Wikimedia Commons

Шахи приходять в Європу

У VIII – IX століттях під час завойовницьких війн арабами шатрандж потрапив в Іспанію, потім – в Португалію, Італію та Францію. Гра швидко завоювала симпатії європейської знаті. Ці люди могли собі дозволити вишукані фігури, вирізані зі слонової кістки, та шахові дошки з інструкцією, які почали виготовляти ремісники.

Одні з найперших фігур, вироблених у Європі, стали шахи Льюїса. У 1831 році на шотландському острові Льюїс фермер виявив 78 середньовічних шахових фігур. Експерти вважають, що вишукані вироби були виготовлені в Норвегії, яка в той час контролювала північні шотландські острови.



Шахи Льюїса з Шотландії, 12 століття / Фото Wikimedia Commons

Європейські майстри продовжили перетворення правил. У кінцевому підсумку шатрандж став сучасними шахами. До XV століття вони отримали, в загальному, свій сучасний вигляд. Однак через неузгодженість змін ще кілька століть у різних країнах існували власні, іноді досить химерні правила.

Розвиток шахів