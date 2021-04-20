Семья из США делала дома ремонт и обнаружила под ковром поле для игры в "Монополию", которое занимает большую часть комнаты. Похоже, что его нарисовали предыдущие владельцы квартиры.

Пользователь развлекательного портала Reddit с никнеймом Yamaha234 опубликовал пост с фотографией огромной "Монополии", которую обнаружили его родственники. Он пытается уговорить их не зарисовывать это поле, чтобы весело проводить семейные вечера.

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Размер поля или комнаты реддитор не указал, но на фото видно, что клетки настолько большие, что люди могут двигаться игровым кругом вместо фишек.

Как ни странно, этот пост стал очень популярным на Reddit – он собрал 121 тысячу голосов, которые вывели его в топ, а также 2 тысячи комментариев. Один из пользователей рассказал, что в 1950-х годах в США в подвальных помещениях очень часто раскрашивали доски или плитку так, чтобы образовывались поля для игр. Это вроде как помогало продать дом по более выгодной цене.

В доказательство этого в комментариях вспомнили другой пост на Reddit, который опубликовали 7 лет назад. Его автор тоже нашел нарисованное поле для "Монополии" под ковром в своем доме.



Поле для "Монополии" на полу / Фото Reddit Nnewel