Цель боулинга проста – сбить как можно больше кеглей. Но, как и любой другой вид спорта, боулинг требует времени и практики.

Есть много разных вещей, которые необходимо учитывать в боулинге: способность держать кегли, погода, ваше отношение к этому дню, ваша психологическая устойчивость, ваши физические способности, ваше зрение, и много других сумасшедших вещей, которые могут как-то повлиять на ваш боулинг в любой момент.

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Однако единственный способ победить в боулинге – это набрать в конце игры больше очков, чем у человека, с которым вы соревнуетесь. Чем больше кеглей вы сбиваете, тем больше очков набираете. Поэтому, чтобы получить хороший результат, Развлечения 24 предлагают несколько советов.

1. Расслабьтесь

Не напрягайте руку, в которой держите шар. Колени должны быть немного согнуты, тело должно быть наклонено вперед и немного в сторону руки, которой вы бросаете шар.



Как побеждать в игре в боулинг​ / Фото Unsplash

2. Возьмите разбег

Обращали ли вы когда-нибудь внимание на точки, расположенные прямо за линией бросания? Они там не просто так нарисованы. Перед броском левая нога должна быть прямо напротив центральной точки. А рука с шаром – между второй и третьей точками от центра справа. При подходе к линии начинайте движение с правой ноги. Оптимальное количество шагов при разбеге – четыре.



Как побеждать в игре в боулинг​ / Фото Unsplash

3. Попадайте

Чтобы добить кегли, которые остались в левом углу, отойдите на пару точек слева. Мысленно проведите линию от плеча руки, которой бросаете, к цели. Если кегли остались в правом углу, отойдите на две точки справа.



Как побеждать в игре в боулинг​ / Фото Unsplash

Удачи и хорошего боулинга!