Мета боулінгу проста – збити якомога більше кеглів. Але, як і будь-який інший вид спорту, боулінг вимагає часу і практики.

Є багато різних речей, які потрібно враховувати у боулінгу: здатність тримати кеглі, погода, ваше ставлення до цього дня, ваша психологічна стійкість, ваші фізичні здібності, ваш зір, та багато інших божевільних речей, які можуть якось вплинути на ваш боулінг в будь-який момент.

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Проте єдиний спосіб перемогти в боулінгу – це набрати в кінці гри більше очок, ніж у людини, з якою ви змагаєтеся. Чим більше кеглів ви збиваєте, тим більше очок набираєте. Тож щоб отримати хороший результат, Розваги 24 пропонують декілька порад.

1. Розслабтеся

Не напружуйте руку, в якій тримаєте кулю. Коліна повинні бути трохи зігнуті, тіло має бути нахилене вперед і трохи в бік руки, якою ви кидаєте кулю.



Як перемагати у грі в боулінг / Фото Unsplash

2. Візьміть розбіг

Чи звертали ви коли-небудь увагу на крапочки, що розташовані прямо за межею кидання? Вони там не просто так намальовані. Перед кидком ліва нога має бути прямо навпроти центральної точки. А рука з кулею – між другою і третьою точками від центру праворуч. При підході до лінії починайте рух з правої ноги. Оптимальна кількість кроків при розбігу – чотири.



Як перемагати у грі в боулінг / Фото Unsplash

3. Попадайте

Щоб добити кеглі, які залишилися в лівому кутку, відійдіть на пару точок ліворуч. Подумки проведіть лінію від плеча руки, якої кидаєте, до цілі. Якщо кеглі залишилися в правому куті, відійдіть на дві точки праворуч.



Як перемагати у грі в боулінг / Фото Unsplash

Удачі й хорошого боулінгу!