Чемпіон світу Гаррі Каспаров запускає власну платформу для навчання та гри в шахи
13-ий чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров невдовзі запустить власну онлайн-платформу для навчання та гри в шахи – Kasparovchess. Там будуть представлені відеоуроки, документальні фільми, шахові задачі, інтерв'ю та статті професійних шахістів та експертів.
Джерело:Tech Crunch
За словами Каспарова, розробка платформи тривала кілька років. Офіційний запуск Kasparovchess запланований на кінець квітня, хоча попередній доступ вже відкрили.
До теми Історія шахів: де вперше з’явилася гра і як вона трансформувалася з часом
Що пропонує гравцям Kasparovchess
Задум Гаррі Каспарова полягав у тому, щоб створити не просто навчальний простір або ж чергову програму для гри, а глобальну спільноту шахістів. Тут всесвітньовідомі професійні гравці зможуть ділитися своїм досвідом один з одним та менш досвіченими гравцями, зокрема й новачками. Також Каспаров впевнений, що зможе знайти на своїй платформі справжніх вундеркіндів та допомогти їм удосконалити свої вміння.
Доступ до Kasparovchess буде платним. Ціна підписки складає 14 доларів (390 гривень) на місяць або 120 доларів (3350 гривень) на рік. За ці гроші користувачам пропонують величезну кількість навчальних матеріалів – відеороликів, подкастів, статей, фільмів тощо, а також можливість грати в шахи в онлайн-режимі. На сьогодні команда Каспарова вже підготувала 1000 інформаційних відео та понад 50 тисяч шахових задач.
Легендарний шахіст Гаррі Каспаров / Фото Ted Talks
Хто такий Гаррі КаспаровГаррі Каспаров народився у 1963 році в Баку, Азербайджанській РСР. У 22 роки він став наймолодшим чемпіоном світу з шахів. На його рахунку 8 перемог у Всесвітніх шахових олімпіадах та 11 "Оскарів" шахіста року. Деякі експерти вважають його найкращим шахістом у світі.
У 2005 році Каспаров закінчив шахову кар'єру та пішов в політику, а саме в російський опозиційний продемократичний рух. У 2013 році він виїхав з Російської Федерації, щоб боротися проти режиму Володимира Путіна на міжнародній арені. Наразі він проживає в США і є головою нью-йоркського Фонду захисту прав людини.
Поділитися новиною