Чемпион мира Гарри Каспаров запускает собственную платформу для обучения и игры в шахматы
13-ый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров вскоре запустит собственную онлайн-платформу для обучения и игры в шахматы – Kasparovchess. Там будут представлены видеоуроки, документальные фильмы, шахматные задачи, интервью и статьи профессиональных шахматистов и экспертов.
Источник:Tech Crunch
По словам Каспарова, разработка платформы длилась несколько лет. Официальный запуск Kasparovchess запланирован на конец апреля, хотя предварительный доступ уже открыли.
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Что предлагает игрокам Kasparovchess
Замысел Гарри Каспарова заключался в том, чтобы создать не просто учебное пространство или очередную программу для игры, а глобальное сообщество шахматистов. Здесь всемирно известные профессиональные игроки смогут делиться своим опытом друг с другом и менее опытными игроками, в том числе и новичками. Также Каспаров уверен, что сможет найти на своей платформе настоящих вундеркиндов и помочь им усовершенствовать свои умения.
Доступ к Kasparovchess будет платным. Цена подписки составляет 14 долларов (390 гривен) в месяц или 120 долларов (3350 гривен) в год. За эти деньги пользователям предлагают огромное количество учебных материалов – видеороликов, подкастов, статей, фильмов, а также возможность играть в шахматы в онлайн-режиме. Сегодня команда Каспарова уже подготовила 1000 информационных видео и более 50 тысяч шахматных задач.
Легендарный шахматист Гарри Каспаров / Фото Ted Talks
Кто такой Гарри КаспаровГарри Каспаров родился в 1963 году в Баку, Азербайджанской ССР. В 22 года он стал самым молодым чемпионом мира по шахматам. На его счету 8 побед во Всемирных шахматных олимпиадах и 11 "Оскаров" шахматиста года. Некоторые эксперты считают его самым лучшим шахматистом в мире.
В 2005 году Каспаров закончил шахматную карьеру и ушел в политику, а именно в российское оппозиционное продемократическое движение. В 2013 году он уехал из Российской Федерации, чтобы бороться против режима Владимира Путина на международной арене. Сейчас он проживает в США и является председателем нью-йоркского Фонда защиты прав человека.
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