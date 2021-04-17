13-ый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров вскоре запустит собственную онлайн-платформу для обучения и игры в шахматы – Kasparovchess. Там будут представлены видеоуроки, документальные фильмы, шахматные задачи, интервью и статьи профессиональных шахматистов и экспертов.

По словам Каспарова, разработка платформы длилась несколько лет. Официальный запуск Kasparovchess запланирован на конец апреля, хотя предварительный доступ уже открыли.

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Что предлагает игрокам Kasparovchess

Замысел Гарри Каспарова заключался в том, чтобы создать не просто учебное пространство или очередную программу для игры, а глобальное сообщество шахматистов. Здесь всемирно известные профессиональные игроки смогут делиться своим опытом друг с другом и менее опытными игроками, в том числе и новичками. Также Каспаров уверен, что сможет найти на своей платформе настоящих вундеркиндов и помочь им усовершенствовать свои умения.

Доступ к Kasparovchess будет платным. Цена подписки составляет 14 долларов (390 гривен) в месяц или 120 долларов (3350 гривен) в год. За эти деньги пользователям предлагают огромное количество учебных материалов – видеороликов, подкастов, статей, фильмов, а также возможность играть в шахматы в онлайн-режиме. Сегодня команда Каспарова уже подготовила 1000 информационных видео и более 50 тысяч шахматных задач.



Легендарный шахматист Гарри Каспаров / Фото Ted Talks