Сім'я з США робила вдома ремонт та виявила під килимом поле для гри у "Монополію", яке займає більшу частину кімнати. Схоже, що його намалювали попередні власники квартири.

Користувач розважального порталу Reddit з нікнеймом Yamaha234 опублікував пост з фотографією величезної "Монополії", яку виявили його родичі. Він намагається вмовити їх не замальовувати це поле, щоб весело проводити сімейні вечори.

Це цікаво Як перемагати у грі в боулінг

Розмір поля чи кімнати реддитор не вказав, але на фото видно, що клітинки настільки великі, що люди можуть рухатися ігровим колом замість фішок.

Як не дивно, цей допис став дуже популярним на Reddit – він зібрав 121 тисячу голосів, які вивели його у топ, а також 2 тисячі коментарів. Один із користувачів розповів, що у 1950-х роках в США у підвальних приміщеннях дуже часто розфарбовували дошки або плитку так, щоб утворювалися поля для ігор. Це начебто допомагало продати будинок за вигіднішою ціною.

На доказ цього у коментарях пригадали інший пост на Reddit, який опублікували 7 років тому. Його автор також знайшов намальоване поле для "Монополії" під килимом у своєму будинку.



Поле для "Монополії" на підлозі / Фото Reddit Nnewel