Сильвестр Сталлоне став Брюсом Всемогутнім замість Джима Керрі: DeepFake-відео
Джерело:ютуб-канал DesiFakes
У американському комедійному фільмі 2003 року "Брюс Всемогутній" від режисера Тома Шейдьяка головну роль зіграв відомий актор Джим Керрі. У новому DeepFake-відео героєм Джима Керрі Брюсом Ноланом став не менш відомий інший актор.
У новому діпфейк-ролику, який був опублікований на ютуб-каналі DesiFakes, Джима Керрі за допомогою нейромереж замінили на Сильвестра Сталлоне.
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Джим Керрі – комедійний актор. Він найбільш відомий глядачам за ролями у фільмах "Маска", "Тупий і ще тупіший", "Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин". А Сильвестр Сталлоне в основному грає в бойовиках і найбільш відомий за ролями у фільмах "Роккі", "Рембо", "Нестримні".
Сильвестр Сталлоне став Брюсом Всемогутнім замість Джима Керрі: DeepFake-відео
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