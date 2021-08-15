Каждый день с экранов смартфонов или телевизоров мы можем пересмотреть свежие выпуски любимых программ, сделав несколько простых движений. Однако всего лишь 30 лет назад все было совсем по-другому . В те времена о многообразии и доступности телепрограмм оставалось только мечтать. Одиночные шоу подвергались цензуре и быстро закрывались.

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Впрочем, с провозглашением Независимости телевидение накрыло волной новых развлекательных (и не только) проектов: шоу выходили действительно смешными, яркими, остроумными, иногда странными, но все равно невероятно интересными.

Предлагаем вспомнить популярные телешоу, которые больше всего запомнились зрителям , и убедиться, что креатив – у нас в крови.

Самые популярные развлекательные шоу Украины

"Шоу долгоносиков" (1996 – 1999)

"Шоу долгоносиков" – достойн ый украинский ответ британскому телевизионному скетч-шоу "Летающий цирк Монти Пайтона". Продюсер Виктор Приходько пригласил в киевскую студию имени Довженко актера и сценариста Виктора Андриенко и его команду, выделив им экранное время с определенным уровнем свободы. Так появился первый украинский "тележурнал" с различными рубриками, наполненными сюрреалистическими анимациями, абсурдным юмором, забавными образами, сережками и спецэффектами. После 70 эпизодов авторы закрыли проект, чтобы он не потерял своей оригинальности за нехватки новых идей.

"Шоу долгоносиков": смотрите видео

"Территория А" (1995 – 2000)

Программа вошла в историю украинского телевидения как первый телевизионный хит-парад клипов и украинской поп-музыки. Автором, ведущей и соучредителем программы стала Анжелика Рудницкая. Она объявляла краткую информацию об исполнителе и название песен, после чего запускали музыкальный клип. Благодаря программе целый ряд интересных и оригинальных исполнителей и групп, как "Аква Вита", "Ван Гог" и другие, получили возможность заявить о своем таланте.

Это был настоящий прорыв, который запустил целую музыкальную волну. Еженедельно 2 участников оставляли программу, а взамен стартовали новые клипы. На съемку роликов и запись альбомов определенную часть средств выделяло талант-агентство с одноименным названием, выполняя тем самым продюсерскую и просветительскую функции.

Шоу "Территория А": смотрите видео

"Каламбур" (1996 – 2001)

Развлекательно-юмористическая программа в оригинальном формате телекомикса. Программа состояла из коротких сценок (скетчей) и делилась на несколько постоянных рубрик: "Бар Каламбур", мини сериал "Крутое пике" и телепантомима "Деревня дураков".

В постоянной рубрике "Бар Каламбур" действие происходит в баре с одноименным названием, где 5 персонажей разыгрывают репризы: бармен, который постоянно прихорашивается; девушка, которая непрерывно говорит по телефону; вечный пьяница, который шутит только об алкоголе.

В мини сериале "Крутое пике" изображено пародию на американские фильмы-катастрофы. Экипаж самолета "Бройлер 747", который бесконечно падает вследствие аварии, отважно борется за спасение пассажиров. Кто из нас не помнит шутки мрачного Командора, волшебного радиста Морзе и непревзойденную мис Бурпл? Реплики на ломаном английском в сочетании с непревзойденной игрой актеров – взрывная порция юмора, которой наслаждаешься от первой до последней минуты.

"Деревня дураков" – оригинальная рубрика. Этот сериал – аллюзия на тему популярных клише русского (и советского) фольклора: история о Моряка и Мужика, которые вместе распивают сивуху, за что получают на орехи от жены Мужика. Первые 3 сезона рубрики выполнены в стиле "а-ля народная пантомима", а в последующих – до героев уже возвращается голос.

Шоу "Каламбур": смотрите видео

"СВ-шоу" (1997 – 2002)

"СВ-шоу" – это уникальный культурный продукт украинского телевидения, а также первое "late night show" в Украине. Его ведущей была легенда украинского шоу-бизнеса Верка Сердючка (Андрей Данилко). Впервые шоу появилось на телеканале "1+1" в 1997 году. В студию, стилизованную под спальный вагон, приглашали представителей шоу-бизнеса: от Святослава Вакарчука к М ыколы Вересня. Гости шоу уже через несколько минут эфира расслаблялись, говорили о обыденных вещах и шутили. Благодаря "СВ-шоу" стена между различными слоями населения разрушалась на глазах: кумиры многих были обычными людьми, которые кутались в плед в вагоне поезда.

"СВ-шоу": смотрите видео

"Форт Буаяр" (2004)

Популярное приключенческое телешоу, которое снимали в Бискайском заливе в форте Буаяр (Франция). Телеигра с квестами и опасными задачами в сопровождении харизматичного Паспарту быстро завоевала любовь зрителей по всему миру.

Свою версию телеигры сняли и в Украине, где роль Мудрого Мольфара сыграл легендарный Богдан Ступка. Для того чтобы получить главный приз (деньги), нужно было собрать ключи и разгадать кодовое слово, пользуясь подсказками.

Телеигра "Форт Буаяр": смотрите видео

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"Игры Патриотов" (2005 – 2006)

Украинская версия французского проекту Intervilles. Ведущими шоу были Павел Костицын и Кузьма Скрябин. Команды звезд-участников принимали участие в различных конкурсах, где нужно было проявить незаурядную отвагу и физическую выносливость: участников ждали смешные конкурсы, конкурсы с быками, костюмированный конкурс и финальная триумфальная горка.

"Игры Патриотов": смотрите видео

"Шиканем" (2006 – 2007)

Украинская развлекательная телевикторина, которая транслировалась с 2006 по 2007 годы на телеканале "Интер". Ведущим шоу был Кузьма Скрябин, а официальным спонсором – напиток Shake.

По условиям телеигры, ведущий предлагал участникам вплоть 20 000 гривен, 10 000 из которых они должны были потратить за 200 минут – половина суммы в равных пропорциях (по 5 000) должна была быть использована на покупки и услуги. Если участнику удавалось потратить эту сумму до конца выделенного времени, в подарок он получал остальные 10 000 гривен. Считаете, что это легкая задача? Поверьте, быстро потратить такую ​​сумму за такой короткий срок в 2006 году было непросто.

Телевикторина "Шиканем": смотрите видео

"Галопом по Европам" (2000 – 2008)

Авторская программа телеведущего Игоря Пелыха, которую можно было смотреть на телеканале "ICTV" с 2000 по 2008 годы. По условиям реалити-шоу, Игорь Пелых вместе со своим соведущим Фоззи предлагал людям на улицах городов поехать на курортный отдых с незнакомцем. Однако было одно условие: ехать нужно в тот же день. За 3 часа участникам нужно было сообщить родным, отпроситься с работы, собрать вещи – и все это скорее команду соперников.

Реалити-шоу "Галопом по Европам": видео

"Файна Юкрайна" (2008 – 2010)

Украинское скетч-шоу, которое выходило в эфире "Нового канала" с сентября 2008 по декабрь 2010 года. Главные роли исполняли резиденты "Comedy Club Ukraine" Сергей Притула и Андрей Молочный. Веселые и остроумные сюжеты с персонажами разного возраста и социального положения радовали зрителей на протяжении целых 3 сезонов.

Ну как можно было не улыбнуться, когда видел забавную пару – Антона и Маричку, которые ссорились и мирились на экране. А каким колоритным вышел Дед Ведун из села Тухля, который с помощью народной медицины лечил людей и раздавал абсурдные советы. Каждый ролик был гарантией хорошего настроения на весь день.

Скетч-шоу "Файна Юкрайна": смотрите видео

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"Рассмеши комика" (2011 – 2018)

Телевизионное юмористическое шоу, которое с 2011 по 2018 годы каждую субботу транслировалось на телеканале "1+1". В развлекательном проекте участвовали люди из разных уголков Украины и мира. Участники выступали на сцене, пытаясь в течение 1 минуты хоть как-то рассмешить членов жюри – известных комиков Евгения Кошевого, Владимира Зеленского, Михаила Галустяна и других. Если участнику удавалось вызвать улыбку у кого-то из судей, он выигрывал тысячу гривен. Далее участник мог либо забрать деньги, либо попытаться побороться за большую сумму – для этого нужно снова рассмешить комика за одну минуту. Если участник не заставил жюри смеяться – он проигрывал заработанное.

Деньги участникам судьи выдавали из сейфа непосредственно на месте происшествия. Песню "Рассмеши смешного" написал украинский исполнитель и ведущий Коля Серга специально для шоу.

"Рассмеши смешного": смотрите видео

"Танцы со звездами" (2006 – 2020)

Украинская версия британского телевизионного шоу, дебютный сезон которого вышел на экраны в 2006 году. Первыми ведущими проекту стали Тина Кароль и Юрий Горбунов. Музыкальное сопровождение всех сезонов обеспечивал эстрадно-духовой оркестр "Лыбидь".

Принять участие в танцевальном шоу могли представители шоу-бизнеса, которых ставили в пару с профессиональными танцорами. После нескольких недель тренировок участники должны были продемонстрировать свои танцевальные способности на сцене, а их прогресс оценивало жюри (Григорий Чапкис, Елена Коляденко, Алексей Литвинов, Владислав Яма и другие). Участниками шоу были такие звезды украинского шоу-бизнеса, как Олег Винник, Юлия Санина (The HARDKISS), alyona alyona и многие другие.

Танцевальное шоу "Танцы со звездами": смотрите видео

"Топ моделей по-украински" (2014 – 2020)

Популярное украинское реалити-шоу, где конкурсантки соревновались друг с другом за титул топ модели, выполняя различные задачи: девушки учились преодолевать внутренние конфликты, позировали перед камерами, работали на съемочной площадке с реальными клиентами, участвовали в интересных фотосессиях. Победительница получала титул новой украинской топ модели и возможность подписать контракт с модельным агентством. Организатором телеконкурса стала модель Алла Костромичова.

Реалити-шоу "Топ модель по-украински": смотрите видео

"Вечерний квартал" (2005 – 2021)

Юмористическое телешоу студии "Квартал 95", которое впервые вышло в эфир на телеканале "Интер" в 2005 году. Политическая сатира, яркие номера и меткие шутки настолько понравились зрителям, что шоу сразу стало чрезвычайно популярным, а билеты на живые выступления разлетались с космической скоростью. Актеры шоу не боялись откровенно насмехаться над нелепыми политиками, освещать социальные проблемы и использовать забавные образы. Вспомните только Юлию Тимошенко в исполнении Елены Кравец или Юрия Луценко в исполнении Евгения Кошевого – получалось действительно очень смешно.

Юмористическое телешоу "Вечерний квартал": смотрите видео

"Украина имеет талант" (2009 – 2021)

Талант-шоу на телеканале "СТБ", основанное в 2009 году. С тех пор Украина увидела 9 сезонов проекту. В 24 украинских городах отбирают лучшие номера для телевизионных кастингов, а избранные участники соревнуются за звание самого талантливого человека Украины и приз в 1 миллион гривен. Но прежде чем попробовать характер и попасть в топ-60 лучших, участникам предстоит продемонстрировать свой талант тщательном жюри, в состав которого входят представители украинского шоу-бизнеса, среди которых были Слава Фролова, Игорь Кондратюк, DZIDZIO, Сергей Притула и другие. Некоторым это удается действительно прекрасно, ведь среди украинцев очень много одаренных людей, а вот другим – не так легко убедить судей: иногда номера выходят забавными и даже странными.

Кстати, недавно телеканал СТБ объявил кастинг нового 10 сезона шоу. Ожидается, что он выйдет на экраны осенью 2021 года.

Талант-шоу "Украина имеет талант": смотрите видео

"Голос страны" (2011 – 2021)

Песенное телешоу, где главными действующими лицами являются певцы-участники и их тренеры, представляют определенный музыкальный жанр. Тренеров выбирают среди известных вокальных исполнителей – эту роль выполняли такие звезды украинского шоу-бизнеса, как Святослав Вакарчук, Тина Кароль, Дан Балан, Александр Пономарев и другие. Во время проекту тренеры не ограничивают участников, а лишь пытаются подчеркнуть их сильные стороны и максимально раскрыть талант. Победитель получает возможность подписать контракт с компанией звукозаписи. За 10 лет в шоу приняло участие множество талантливых людей, которые поражали своим пением и заставляли задержывать дыхание во время каждого выхода на сцену.

Песенное телешоу "Голос страны": смотрите видео

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"Дом на папу" (2012 – 2021)

Украинский телевизионное реалити-шоу, с 2012 года выходит на телеканале "СТБ". Героями проекту становятся обычные украинские семьи, которые готовы на неделю полностью изменить привычный темп жизни. Жена отправляется на отдых, а на мужа сваливаются все домашние хлопоты и уход за детьми. Оставшись один на хозяйстве, папа должен стирать одежду, готовить есть, убирать, водить детей в школу или садик. А еще – в течение недели у папы есть обязательные задания, которые он должен выполнить, чтобы получить приз в 30 000 гривен. Шоу наполнено смешными и романтичными моментами, которые заставляют взглянуть на семейную жизнь под другим углом и больше ценить своих близких.

Кстати, формат реалити-шоу "Дом на папу" был признан лучшим "Новым украинским форматом" по версии "Телетриумф" по итогам 2015 года.

Реалити-шоу "Дом на папу": смотрите видео

"От пацанки к леди" (2016 – 2021)

Телевизионный проект, где главными героинями становятся молодые девушки, которые лишены родительской любви или стали заложницами неправильного образа жизни. Они не могут найти свое место в социуме, их не понимают близкие и не уважают партнеры. На проекте с ними работают профессиональные психологи и педагоги, которые ежедневно учат "пацанок" становиться лучше, преодолевать свои страхи, прощать себя и других и доверять миру. Это настоящий социальный эксперимент, цель которого – подарить шанс на новое будущее.

Телевизионный проект "От пацанки к леди": смотрите видео