Его неоднократно номинировали на "Эмми" и другие телевизионные и кинопремии. Кроме того, Джанкарло Эспозито стал еще и главным злодеем видеоигры Far Cry 6.

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Актер предстанет перед участниками конвенции Comic Con Ukraine 2021 именно в игровом образе "Эль Президенте" Антона Кастильо, диктатура которого царит на тропическом острове Яра. Фанаты смогут сделать фотографии и подписать памятные вещи на фото- и автограф-сессии с актером.



Джанкарло Эспозито приедет в Украину / Афиша Comic Con Ukraine 2021

Кроме встречи с легендарным актером, любителей поп-культуры ждут 2 дня безудержных развлечений, где каждый сможет найти то, что интересует его больше всего. Выбор огромен – масштабное Cosplay- и Cover Dance-шоу, Аллея художников, игровые турниры, зона настольных игр, тематический маркет, официальные стенды от компаний кинопроката и игровых разработчиков и множество разнообразных фото-локаций.

Не обойдется на Comic Con Ukraine 2021 и без других звездных гостей. Среди них – модель, чью внешность получила Леди Димитреску с видеоигры Resident Evil: Village, Хелена Манковська, создатели саундтрека к "Ведьмак 3" Percival, автор каверов на KAZKA кореец Song Wonsub и коллаборация Aghiazma с Super Sus.

Что еще будет на фесте Вампирша Леди Димитреску с Resident Evil 8: Village появится на фестивале Comic Con Ukraine

Купить билеты на Comic Con Ukraine 2021 можно по ссылке.