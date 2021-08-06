Леди Димитреску на Comic Con Ukraine 2021

Главный анонс понравится всем фанатам видеоигры Resident Evil 8: Village, ведь на фестивале появится сама Леди Димитреску. В ее образе предстанет польская актриса, модель и косплеерка Хелена Манковська. Она выступит на главной сцене Comic Con Ukraine 2021, а также проведет автографсессию и фотосессию.

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Именно Елена Манковська подарила внешность главной антагонистке игры вампирше Леди Альсине Димитреску. Эта героиня стала иконой современных компьютерных игр и сделала Resident Evil 8: Village невероятно популярной.

Кто еще будет на фестивале

Поклонники фестиваля уже знают, что в этом году перед представителями гик-поп-комьюнити будут выступать авторы саундтрека к игре Witcher 3: Wild Hunt польская группа Percival и известная самобытными украиноязычными каверами Eileen. Кроме них на музыкальной сцене Comic Con Ukraine 2021 выступит интересный тандем – самобытная метал-формация AGHIAZMA объединится с блогером-диггером SUPER SUS.

Также на Comic Con Ukraine 2021 будет много украинских артистов. Среди них – electronic synth-rock группа ORIONIX, киевские креативщики GannaBaby, рок-н-ролл бэнд ONAWEY, мастера альтернативного рока и электроники BAD PIT, попрок-бэнд Future Plans и другие любимцы публики.

Свои новинки и эксклюзивные издания на Comic Con Ukraine представят ведущие украинские издательства – Mal'opus, Vovkulaka, Northern Lights. UAComix, "Видавництво", Nasha Idea, Molfar Comix, ArtHuss, TUOS Comics, "Артбукс", LANTSUTA и The Will Production. Присутствующие на фестивале смогут первыми пополнить свои коллекции комиксов от украинских и зарубежных литераторов.



Комикс-зона на фестивале / Фото Comic Con Ukraine

Любителей Cosplay и Cover Dance-шоу своим присутствием порадуют: украинская косплеерка и блогер Tanya Bayer, участница команды LEVEL UP Джо, один из основателей MIRROR K-POP ACADEMY Юджин, знаменитая команда художников костюмов и атрибутики из Прибалтики Old School Craft.



Косплей-шоу / Фото Comic Con Ukraine

На крупнейшей в стране Аллее Художников представят работы талантливые художники из Украины и мира. На фестивале они будут продавать свой мерч и принимать индивидуальные заказы. Маркет Comic Con Ukraine 2021 удовлетворит гик-сообщество многообразием тематического мерча и уникальных товаров от крафтеров.



Работы на Алее Художников / Фото Comic Con Ukraine

Не обойдется Comic Con Ukraine и без традиционного Dog Cosplay Show. Участники фестиваля смогут пройтись по сцене со своими пушистыми друзьями, купить для любимцев игрушки и костюмы, проконсультироваться и помочь приютам для животных.



Участники Dog Cosplay Show / Фото Comic Con Ukraine

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Купить билеты на Comic Con Ukraine 2021 можно по ссылке. За деталями и анонсами фестиваля участников приглашают следить в официальных соцсетях – Facebook, Instagram, Telegram.