Леді Дімітреску на Comic Con Ukraine 2021

Головний анонс прийде до вподоби усім фанатам відеогри Resident Evil 8: Village, адже на фестивалі з'явиться сама Леді Дімітреску. В її образі постане польська акторка, модель і косплеєрка Гелена Манковська. Вона виступить на головній сцені Comic Con Ukraine 2021, а також проведе автографсесію і фотосесію.

Це цікаво Не слотами єдиними: цікаві та незвичні азартні ігри з усього світу

Саме Гелена Манковська подарувала зовнішність головній антагоністці гри вампірці Леді Альсіні Дімітреску. Ця героїня стала іконою сучасних комп'ютерних ігор і зробила Resident Evil 8: Village невимовно популярною.

Хто ще буде на фестивалі

Шанувальники фестивалю вже знають, що цьогоріч перед представниками гік-поп-ком'юніті виступатимуть автори саундтреку до гри Witcher 3: Wild Hunt польський гурт Percival та відома самобутніми україномовними каверами блогерка Eileen. Окрім них на музичній сцені Comic Con Ukraine 2021 виступить цікавий тандем – самобутня метал-формація AGHIAZMA об'єднається із блогером-діггером SUPER SUS.

Також на Comic Con Ukraine 2021 буде багато українських артистів. Серед них – electronic synth-rock гурт ORIONIX, київські креативники GannaBaby, рок-н-рол бенд ONAWEY, майстри альтернативного року та електроніки BAD PIT, попрок-бенд Future Plans та інші улюбленці публіки.

Свої новинки та ексклюзивні видання на Comic Con Ukraine представлятимуть провідні українські видавництва – Mal'opus, Vovkulaka, Northern Lights. UAComix, "Видавництво", Nasha Idea, Molfar Comix, ArtHuss, TUOS Comics, "Артбукс", LANTSUTA та The Will Production. Присутні на фестивалі зможуть першими поповнити свої колекції коміксів від українських і закордонних літераторів.



Комікс-зона на фестивалі / Фото Comic Con Ukraine

Любителів Cosplay та Cover Dance-шоу своєю присутністю потішать: українська косплеєрка та блогерка Tanya Bayer, учасниця команди LEVEL UP Джо, один із засновників MIRROR K-POP ACADEMY Юджин, знаменита команда художників костюмів та атрибутики з Прибалтики Old School Craft.



Косплей-шоу / Фото Comic Con Ukraine

На найбільшій у країні Алеї Художників представлять роботи талановиті митці з України та світу. На фестивалі вони продаватимуть свій мерч і прийматимуть індивідуальні замовлення. Маркет Comic Con Ukraine 2021 задовольнить гік-спільноту різноманіттям тематичного мерчу та унікальних товарів від крафтерів.



Роботи митців на Алеї Художників / Фото Comic Con Ukraine

Не обійдеться Comic Con Ukraine й без традиційного Dog Cosplay Show. Учасники фесту зможуть пройтися сценою зі своїм пухнастими друзями, купити для улюбленців іграшки та костюми, проконсультуватися і допомогти притулкам для тварин.



Учасники Dog Cosplay Show / Фото Comic Con Ukraine

Більше про фестиваль Хедлайнери Comic Con Ukraine 2021 – творці саундтреку до гри Witcher 3: що ще буде на фестивалі

Придбати квитки на Comic Con Ukraine 2021 можна за посиланням. За деталями та анонсами фестивалю учасників запрошують слідкувати в офіційних соціальних мережах – Facebook, Instagram, Telegram.