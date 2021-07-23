Розваги 24 за підтримки Cosmolot розповідають про найцікавіші та найнезвичніші азартні ігри, які можуть вас здивувати.

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Ставки на пташині співи у Бельгії

У Бельгії азартні гравці можуть зробити ставки не лише на результат футбольного матчу чи іншої спортивної події, а й на пташині співи. У казино, де пропонують таку розвагу, утримують птахів. Гемблери ставлять на те, які з них співатимуть голосніше та довше за інших.

Коли ставки зроблені, птахи починають по черзі співати. За гучністю та тривалістю їхніх виступів пильно стежать, а наприкінці пташиного концерту обирають переможців. Той птах, який співатиме найгучніше і той, що виступатиме найдовше, принесуть виграші гравцям, які на них поставили.

Забіги крабів в Австралії



Перегони крабів / Фото Crow’s Nest

Кінні перегони вже давно не викликають здивування, а ось в Австралії доволі популярними є забіги крабів. Такі змагання проводять у багатьох барах та ресторанах Сіднея та усієї країни.

У цих закладах встановлюють великі столи, де й відбуваються перегони. Стартують усі краби з центру столу, а перемагає той, який найшвидше дістанеться краю. Прийти до фінішу крабам допомагають "погоничі", які вказують їм напрям, постукуючи паличками.

Глядачі збираються навколо столу. Вони розважаються, їдять, випивають та, звичайно ж, роблять ставки на ймовірного переможця перегонів. Виграш залежить від умов організатора – він може бути як грошовим, так і символічним. Тоді переможець отримує безкоштовний напій або футболку.

Бої цвіркунів у Китаї

Бої цвіркунів – це традиційна китайська розвага з тисячолітньою історією. Вона дуже популярна і серед місцевих мешканців, і серед туристів.

Цвіркуна, який візьме участь у бою, у Китаї можна купити у багатьох місцях – довго шукати не доведеться. Цікаво, що бойові цвіркуни коштують недешево. Їхня вартість може сягати навіть кількох тисяч доларів.

Перед поєдинком цвіркунів намагаються розізлити, торкаючись їх паличками. Лише після цього комахи починають бій. Переможець залишається зі своїм господарем, а от цвіркуна, що зазнав поразки, за традицією випускають на свободу.

Рулетка з гризунами



Рулетка з гризунами / Фото Anchorage Daily News

Хоча про рулетку з гризунами мало хто чув, зіграти у неї можна у багатьох казино світу. Від традиційної рулетки вона відрізняється тим, що замість кульки результат гри визначає тваринка — піщанка або інший гризун.

На початку гри тваринку поміщають у коробку у центрі колеса. На ньому є ще багато інших коробочок, які пронумеровані так само як і сектори звичайної рулетки. Гравці роблять ставки на якийсь із цих номерів, і колесо починають крутити. Врешті-решт, гризун біжить до однієї з коробочок, щоб заховатися там. Її номер і визначає переможця.

Дрейдл

Дрейдл – це єврейська гра, в яку традиційно грають на Хануку, проте завдяки своїй простоті вона змогла потрапити в асортимент багатьох казино світу.

У дрейдл грають за допомогою дзиґи, на чотирьох боках якої нанесені букви єврейського алфавіту: נ – нун, ג – гімель, ה – хей, ש – шин. Усе, що потрібно гравцям, – це робити ставки та крутити дрейдл. Результат залежить від того, на який бік він впаде.

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У світі є доволі багато азартних ігор – традиційних та дивних, серйозних та кумедних, стародавніх та сучасних. Кожен гравець може обрати собі розвагу до смаку, головне пам'ятати, що до азартних ігор потрібно ставитися відповідально, – наголошує онлайн-казино Cosmolot.