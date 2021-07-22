Розваги 24 за підтримки Cosmolot розповідають, що таке казино з живими дилерами, як вони працюють та в які ігри можна пограти з круп'є в інтернеті.

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Що таке live-казино

Live-казино – це органічне поєднання віртуального і реального гемблінгу та ідеальний варіант для тих гравців, які однаково цінують мобільність інтернет-казино і розкіш фізичних гральних закладів.

У live-казино гравці мають можливість зіграти з професійним круп'є, що спілкується з ними зі стилізованої студії в онлайн-режимі. Усе, що для цього потрібно – пристрій з доступом до мережі.

Зважаючи на це, казино з живими дилерами особливо подобаються людям, які грають не лише заради розваги та заробітку, а й для того, щоб поспілкуватися з круп'є та іншими гравцями, а також отримати персоналізований сервіс.

Водночас, граючи в такому казино, не потрібно покидати свою зону комфорту, одягати офіційний костюм, щоб відповідати дрес-коду, та вчити правила етикету в казино. Отримати дозу незабутніх емоцій і порцію спілкування з однодумцями можна у максимально зручних умовах.

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Принципи роботи



Live-казино – це комфортне та веселе дозвілля для гемблерів / Фото Freepik

Круп'є чи професійні актори, що виконують роль дилера, ведуть гру з облаштованої студії, що імітує казино, або ж зі справжнього залу грального закладу. Найчастіше команда дилерів працює позмінно, аби забезпечити гемблерам можливість грати у будь-який час.

Гравці слідкують за прямою трансляцією у мобільних додатках чи на сайтах казино. Там вони спілкуються між собою, роблять ставки та беруть активну участь у грі. Грати можна в одній віртуальній кімнаті з іншими гемблерами або ж приватно, тобто сам на сам із дилером.

Круп'є відповідають лише за організаційну та розважальну складову процесу гри. Натомість усе, що стосується грошей, зокрема й поповнення рахунків гравців чи виплата виграшів, контролює автоматизоване програмне забезпечення.

Таким чином у live-казино чітко розподілені зони відповідальності, щоб забезпечити максимальне задоволення клієнтам. Від живих людей вони отримують справжні емоції та спілкування, а от розрахунками, які потребують чіткості, займається комп'ютер.

Крім того, у кожному live-казино працює команда технічного персоналу, який спостерігає за іграми та контролює роботу програм. Ці люди слідкують за процесом з обох боків, щоб виключити помилки казино та попередити можливе шахрайство чи порушення правил гравцями.

Ігри з живими дилерами

З ростом популярності live-казино оператори та провайдери пропонують все більше різноманітних ігор, аби кожен гемблер зміг обрати розвагу собі до смаку.

Найчастіше у казино з живими дилерами можна зіграти у традиційні настільні ігри (різні варіанти рулетки, блекджеку, покеру, бакари), різноманітні лотереї, ігри в кості, а також унікальні та сучасні ігри нового покоління, які розробляють спеціально для live-казино.

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Кожен гравець обирає для себе той вид казино, який найбільше йому подобається та якнайкраще відповідає його власним вимогам. Насправді не так важливо, де саме ви граєте, головне пам'ятати, що до азартних ігор потрібно ставитися відповідально, — наголошує онлайн-казино Cosmolot.