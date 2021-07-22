Развлечения 24 при поддержке Cosmolot рассказывают, что такое казино с живыми дилерами, как они работают и в какие игры можно поиграть с крупье в интернете.

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Что такое live-казино

Live-казино – это органическое сочетание виртуального и реального гемблинга и идеальный вариант для тех игроков, которые одинаково ценят мобильность интернет-казино и роскошь физических игорных заведений.

В live-казино игроки имеют возможность сыграть с профессиональным крупье, который общается с ними со стилизованной студии в онлайн-режиме. Все, что нужно для этого – устройство с доступом к сети.

В связи с этим казино с живыми дилерами особенно нравятся людям, которые играют не только ради развлечения и заработка, но и для того, чтобы пообщаться с крупье и другими игроками, а также получить персонализированный сервис.

В то же время, играя в таком казино, не нужно покидать свою зону комфорта, одевать официальный костюм, чтобы соответствовать дресс-коду, и учить правила этикета в казино. Получить дозу незабываемых эмоций и порцию общения с единомышленниками можно в максимально удобных условиях.

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Принципы работы



Live-казино – это комфортный и веселый досуг для гемблеров / Фото Freepik

Крупье или профессиональные актеры, исполняющие роль дилера, ведут игру из обустроенной студии с имитацией казино или же из настоящего зала игорного заведения. Чаще всего команда дилеров работает посменно, чтобы обеспечить гемблерам возможность играть в любое время.

Игроки следят за прямой трансляцией в мобильных приложениях или на сайтах казино. Там они общаются между собой, делают ставки и активно участвуют в игре. Играть можно в одной виртуальной комнате с другими гемблерами или приватно, то есть один на один с дилером.

Крупье отвечают лишь за организационную и развлекательную составляющую процесса игры. А все, что касается денег, в том числе и пополнения счетов игроков и выплата выигрышей, контролирует автоматизированное программное обеспечение.

Таким образом в live-казино четко распределены зоны ответственности, чтобы обеспечить максимальное удовольствие клиентам. От живых людей они получают настоящие эмоции и общение, а вот расчетами, требующими четкости, занимается компьютер.

Кроме того, в каждом live-казино работает команда технического персонала, который наблюдает за играми и контролирует работу программ. Эти люди следят за процессом с обеих сторон, чтобы исключить ошибки казино и предупредить возможное мошенничество или нарушение правил игроками.

Игры с живыми дилерами

С ростом популярности live-казино операторы и провайдеры предлагают все больше разнообразных игр, чтобы каждый гемблер смог выбрать развлечение себе по вкусу.

Чаще всего в казино с живыми дилерами можно сыграть в традиционные настольные игры (различные варианты рулетки, блэкджека, покера, баккары), лотереи, игры в кости, а также уникальные и современные игры нового поколения, которые разрабатывают специально для live-казино.

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Каждый игрок выбирает для себя тот вид казино, который ему нравится больше всего и как можно лучше соответствует его собственным требованиям. На самом деле не так важно, где именно вы играете, главное помнить, что к азартным играм нужно относиться ответственно, – отмечает онлайн-казино Cosmolot.