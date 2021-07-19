Розваги 24 за підтримки Cosmolot розповідають, що варто робити гравцям, аби зберегти та примножити свій капітал у казино. Насамперед потрібно взяти на себе відповідальність за власні фінанси і керувати ними з розумом.

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Визначте ліміти

Перед тим, як починати гру в казино, необхідно визначити для себе чітку суму, яку можна витратити безболісно для свого бюджету.

Такий ліміт можна встановлювати на день, тиждень чи місяць – залежно від того, як часто гравець відвідує казино. Загальну суму варто поділити на кількість запланованих візитів. А те, що вийде у результаті – це сума, яку можна витратити за один раз.

Порушувати ці обмеження не можна в жодному випадку. Неважливо, чи гемблер невпинно виграє чи програв кілька разів поспіль, – не варто йти за емоціями. Якими б захопливими не були азартні розваги, у казино завжди потрібно зберігати холодний розум.

Контролюйте ситуацію



Контролюйте свою гру / Фото Pexels

Гроші люблять рахунок. Тому тримати ситуацію під чітким контролем потрібно навіть в межах визначеного ліміту.

Варто пам'ятати, що віртуальні монети в онлайн-казино, як і фішки у фізичному закладі, – це реальні гроші. Гравцям рекомендують запам'ятовувати або ж записувати усі свої дії з грошима – яку ставку зробили, скільки виграли, скільки програли, скільки грошей залишилось. Усе це необхідно контролювати – тоді буде легше зрозуміти ситуацію на той чи інший момент, прийняти правильне рішення та впевнено діяти далі.

Уважно обирайте слоти

Граючи в онлайн-казино, потрібно правильно обирати слоти. Кожен гральний автомат у віртуальному казино має таблицю виплат. Перед початком гри рекомендують з нею ознайомитися, щоб зрозуміти чи варто вкладати гроші у той чи інший слот.

Таблиця виплат показує практично усю необхідну інформацію про лінії виплат, бонусні раунди, коефіцієнти та RTP – відсоток повернення коштів гравцеві. Останній параметр є чи не найважливішим серед усіх інших даних.

Значення RTP (Return to Player) показує наскільки високою є ймовірність виграшу у довгостроковій перспективі. Простими словами, чим вищим є відсоток RTP – тим більше у гравця шансів зберегти та примножити свої гроші. Якісними та надійними вважаються слоти зі значенням RTP від 90 відсотків.

Не втрачайте можливості



Використовуйте бонуси в онлайн-казино / Ілюстрація Pngtree

Більшість сучасних слотів пропонують гравцям спробувати свої сили в окремих бонусних раундах. Вони дають можливість отримати додаткові приємні бонуси до виграшу або гральних можливостей. Ними можуть бути грошова винагорода, безкоштовні оберти (фріспіни), збільшення початкової ставки тощо.

Завдяки цьому можна покращити свій ігровий результат та отримати більший виграш. Саме тому варто детально вивчати правила та особливості кожного слота, аби не втрачати вигідні можливості.

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Варто розуміти, що ці поради не гарантують стовідсоткового результату, адже першочергово він залежить від волі випадку. До них варто прислухатися, але головне, не забувати найперше правило гемблера – до азартних ігор потрібно ставитися відповідально, – наголошує онлайн-казино Cosmolot.