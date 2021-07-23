Развлечения 24 при поддержке Cosmolot рассказывают о самых интересных и необычных азартных играх, которые могут вас удивить.

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Ставки на пение птиц в Бельгии

В Бельгии азартные игроки могут делать ставки не только на результат футбольного матча или другого спортивного события, но и на пение птиц. В казино, где предлагают такое развлечение, держат птиц. Гемблеры ставят на то, которые из них будут петь громче и дольше других.

Когда ставки сделаны, птицы начинают петь по очередь. За громкостью и продолжительностью их выступлений пристально следят, а в конце птичьего концерта выбирают победителей. Птицы, что будут петь громче и дольше остальных, принесут выигрыши игрокам, которые на них поставили.

Забеги крабов в Австралии



Гонки крабов / Фото Crow’s Nest

Скачки уже давно не вызывают ни у кого удивления, а вот в Австралии довольно популярны забеги крабов. Такие соревнования проводятся во многих барах и ресторанах Сиднея и всей страны.

В этих заведениях устанавливают большие столы, где и происходят гонки. Стартуют все крабы из центра стола, а побеждает тот, который быстрее доберется до края. Прийти к финишу крабам помогают "погонщики", которые указывают им направление, постукивая палочками.

Зрители собираются вокруг стола. Они развлекаются, едят, выпивают и, конечно же, делают ставки на вероятного победителя гонки. Выигрыш зависит от условий организатора – он может быть как денежным, так и символическим. Во втором случае победитель получает бесплатный напиток или футболку.

Бои сверчков в Китае

Бои сверчков – это традиционное китайское развлечение с тысячелетней историей. Оно очень популярно и среди местных жителей, и среди туристов.

Сверчка, который примет участие в бою, в Китае можно купить во многих местах – долго искать не придется. Интересно, что боевые сверчки стоят недешево. Их стоимость может достигать даже нескольких тысяч долларов.

Перед поединком сверчков пытаются разозлить, касаясь их палочками. Только после этого насекомые начинают бой. Победитель остается со своим хозяином, а вот сверчка, который потерпел поражение, по традиции выпускают на свободу.

Рулетка с грызунами



Рулетка с грызунами / Фото Anchorage Daily News

Хотя про рулетку с грызунами мало кто слышал, сыграть в нее можно во многих казино мира. От традиционной рулетки она отличается тем, что вместо шарика результат игры определяет животное – песчанка или другой грызун.

В начале игры животное помещают в коробку в центре колеса. На нем есть еще много других коробочек, которые пронумерованы так же как и секторы обычной рулетки. Игроки делают ставки на какой-то из этих номеров, и колесо начинают крутить. В конце концов, грызун бежит в одну из коробочек, чтобы спрятаться там. Ее номер и определяет победителя.

Дрейдл

Дрейдл – это еврейская игра, в которую традиционно играют на Хануку, однако благодаря своей простоте она смогла попасть в ассортимент многих казино мира.

В дрейдл играют с помощью волчка, на четырех сторонах которой нанесены буквы еврейского алфавита: נ – нун, ג – гимель, ה – хей, ש – шин. Все, что нужно игрокам, – это делать ставки и крутить дрейдл. Результат зависит от того, на какую сторону он упадет.

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В мире довольно много азартных игр – традиционных и странных, серьезных и смешных, древних и современных. Каждый игрок может выбрать себе развлечение по вкусу, главное помнить, что к азартным играм нужно относиться ответственно, – отмечает онлайн-казино Cosmolot.