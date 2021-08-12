Його неодноразово номінували на "Еммі" й інші телевізійні та кінопремії. Крім того, Джанкарло Еспозіто став ще й головним лиходієм відеогри Far Cry 6.

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Актор постане перед учасниками конвенції Comic Con Ukraine 2021 саме в ігровому образі "Ель Президенте" Антона Кастільйо, диктатура якого панує на тропічному острові Яра. Фанати зможуть зробити світлини та підписати пам'ятні речі на фото- і автографсесії з актором.



Джанкарло Еспозіто приїде в Україну / Афіша Comic Con Ukraine 2021

Окрім зустрічі з легендарним актором, любителів попкультури чекатимуть 2 дні нестримних розваг, де кожен зможе знайти те що цікавить його найбільше. Вибір величезний – масштабне Cosplay- та Cover Dance-шоу, Алея художників, ігрові турніри, зона настільних ігор, тематичний маркет, офіційні стенди від компаній кінопрокату й ігрових розробників і безліч різноманітних фотолокацій.

Не обійдеться на Comic Con Ukraine 2021 і без інших зіркових гостей. Серед них – модель, чию зовнішність отримала Леді Дімітреску з відеоігри Resident Evil: Village, Гелена Манковська, творці саундтреку до "Відьмак 3" Percival, автор каверів на KAZKA кореєць Song Wonsub та колаборація Aghiazma з Super Sus.

Що ще буде на фесті Вампірка Леді Дімітреску з Resident Evil 8: Village з'явиться на фестивалі Comic Con Ukraine

Придбати квитки на Comic Con Ukraine 2021 можна за посиланням.