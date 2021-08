Сегодня перечень украинских фестивалей насчитывает десятки событий различных направлений – от музыкальных до гастрономических, от традиционных до уникальных. Подавляющее большинство из них появились и стали популярными в годы независимости, поэтому специально к 30-летию Независимости нашего государства мы подготовили для вас гид украинскими фестивалями. Какими были первые фестивали и как сейчас развлекается украинская молодежь – читайте дальше.

Первые фестивали Украины

"Червона рута"

Одним из самых давних украинских фестивалей является революционная "Червона рута", которую совершенно справедливо считают первым шагом к популярной украинской музыке. Впервые этот конкурс-фестиваль провели еще до провозглашения независимости – в 1989 году в Черновцах. Именно тогда вся Украина увидела, а главное услышала, неизвестных публике "Братьев Гадюкиных", "Вопли Видоплясова", Ирину Билык, Андрея Миколайчука, Марию Бурмаку.



"Червона рута-89" / Фото Анатолия Мизерного

Трудно представить, сколько усилий организаторам Тарасу Мельнику, Анатолию Калиниченко и другим стоило провести вполне украинский фестиваль в Советском Союзе. На этом пути им пришлось пройти через "выбивание" разрешений, партийные запреты и ограничения, сложный поиск участников и финансирования и еще много других сложностей. Они даже пригласили гуцульского колдуна, который должен был уберечь фестиваль от традиционного сентябрьского дождя, и, как ни странно, он выполнил свою миссию.

Карпатский мольфар Михаил Нычай оберегал "Червону руту" от дождя / Фото с фейсбук-страницы Червона РУТА 89

Участников первого конкурса разделили на 3 категории – исполнители авторских песен, популярная музыка и рок-музыка. В течение нескольких дней черновчане и гости города наслаждались выступлениями участников, но проведение финального концерта было под угрозой из-за явного антисоветского настроя публики.

Все решилось в последний момент – организаторам разрешили проведение концерта, но он прошел под пристальным наблюдением полиции. Зрителей били дубинками и выводили со стадиона за любые проявления "национализма" – украинскую символику, одежда в сине-желтых цветах, проукраинские или антисоветские лозунги.

Проведение фестиваля "Червона рута-89" стало историческим событием. Со сцены фестиваля звучали не просто новые и оригинальные песни на украинском, но и композиции с откровенным политическим окрасом. В толпе зрителей пестрела запрещенная национальная символика. А самое интересное, что именно там состоялось первое публичное исполнение будущего государственного гимна "Ще не вмерла Україна" кобзарем Василием Жданкиным.

Первое публичное исполнение гимна "Ще не вмерла Україна": смотрите видео



Невиданный ранее фестиваль стал свежим глотком воздуха для людей, которые стремились слушать современную украинскую музыку, но были вынуждены довольствоваться творчеством русскоязычной советской эстрады и западного шоу-биза. Поэтому совсем неудивительно, что уже первая "Червона рута" стала весьма популярной, а песни, которые впервые прозвучали на фестивале, быстро превратились в настоящие хиты и раздавались отовсюду.



Группа "Незаймана земля" на фестивале "Червона рута-89" / Фото Анатолия Мизерного

Уже после первого фестиваля состоялся всеукраинский тур победителей фестиваля "Червона рута", которые дали 87 концертов в разных городах. Кроме того, организаторы растиражировали и начали продавать фестивальные записи, но выпущенных копий не хватило, чтобы удовлетворить спрос слушателей.

Первый фестиваль "Червона рута": смотрите видео

Начиная с 1989 года, "Червона рута" проходит один раз в 2 года в разных городах Украины. Однако работа не утихает никогда. В нечетные годы, когда масштабного фестиваля нет, в каждой области страны проводят отборочные конкурсы. В четные годы – тысячи людей съезжаются на финал, в котором принимают участие музыканты из всех регионов Украины.

С каждым разом "Червона рута" удавалось собрать все большую аудиторию. Если в 1989 году на фестивале в Черновцах было 40 тысяч зрителей, то в 1997 году в Харькове собралось уже около 500 тысяч меломанов.

Можно уверенно сказать, что фестиваль стал началом отечественного шоу-бизнеса, показал украинцам, что родная музыка может быть оригинальной и актуальной, и привил любовь к ней. Большинство популярных сегодня украинских исполнителей начинали свою карьеру именно на "Червона рута". Среди них – Ирина Билык, "ВВ", "Братья Гадюкины", Александр Пономарев, Руслана, группа "Скрябин", Наталья Могилевская, Катя Чилли, "Танок на Майдане Конго", Алеша, "ДахаБраха" и другие.

Воспоминания о первом фестивале "Червона рута" в проекте 24 канала "Вспомнить все": смотрите видео

"Тарас Бульба"

Самый старый украинский рок-фестиваль "Тарас Бульба" впервые провели в городе Дубно в 1991 году незадолго до провозглашения независимости государства. Основателем и инициатором первого "Тараса Бульбы" был Виталий Мищук, фронтмен рок-группы "Эней", который принимал участие в фестивале "Червона рута-89". Там музыканты стали лауреатами, а после захотели организовать в Дубно собственный фест.

Название и место проведения выбрали символические. Поскольку символом города является Дубенский замок князей Острожских, мероприятие решили проводить именно там. А вспомнив, что в одноименной повести Николая Гоголя Дубенский замок пытался захватить Тарас Бульба, организаторы определились и с названием.

С самого начала главной целью фестиваля была поддержка и развитие качественной украиноязычной рок-музыки и популяризация украинской национальной идеи. Как и "Червона Рута", "Тарас Бульба" стал конкурсным фестивалем, на котором молодые рокеры соревновались за победу и любовь публики.

Уже первый фестиваль пришелся по вкусу аудитории, поэтому организаторы решили развивать и расширять его, что они успешно делали в последующие годы. Однако в 1995 году финансовый кризис помешал очередному проведению "Тараса Бульбы". Традицию удалось восстановить только в 2002 году. С тех пор фестиваль проходил ежегодно, за исключением 2014 – 2016 годов (из-за начала войны) и 2020 года (из-за пандемии коронавируса).



"Тарас Бульба" в 2002 году / Фото с официальной фейсбук-страницы фестиваля

В этом году "Тарас Бульба", как и Независимая Украина, празднует 30 день рождения. За свою историю фестиваль расширил жанровую палитру – теперь здесь можно услышать инди, фолк, кантри, металл, поп-рок и даже электронную музыку, а потому каждый точно сможет найти себе что-то по вкусу.

За все время на музыкальных сценах фестиваля побывали более 500 украинских и зарубежных групп, а десятки молодых исполнителей сделали первые шаги в своей карьере. В разные годы звездными участниками фестиваля были Руслана, Нина Матвиенко, "Плач Иеремии", "Вопли Видоплясова", "Тень солнца", "Фиолет", "Жадан и Собаки".

Но не музыкой единой. Общий ассортимент развлечений на фестивале также увеличился. Здесь проводятся различные мастер-классы и выставки, а также:

литературно-художественная сцена, где выступают писатели, поэты, кобзари, лирники и другие художники;

казацкий курень, где можно узнать о быте, инвентаре и оружии украинских казаков, научиться стрелять из лука, пройти обучение и попробовать казацкую кухню;

детская поляна, где аниматоры развлекают самых молодых гостей.

"Таврийские игры"

"Таврийские игры" – один из первых украинских музыкальных фестивалей, история которого началась в 1992 году. В течение 18 лет "Таврийские игры" собирали в Каховке Херсонской области сотни исполнителей из 17 стран мира, а также десятки тысяч зрителей.

Как и "Червона рута", "Таврийские игры" стали местом рождения и развития многих самых популярных отечественных звезд. Кроме того, именно здесь украинская публика имела возможность едва ли не впервые вживую услышать своих западных кумиров.



"Таврійські ігри-1992" / Фото с официального сайта фестиваля

Первый фестиваль "Таврийские игры" группа организаторов во главе с Николаем Баграевым провела в сотрудничестве с другим фестивалем – новокаховским "Рок-н-роллом Таврийским", который проводился с 1986 года. Программа старшего фестиваля заняла большую часть новых и неизвестных "Таврийских игр" – там выступили 46 рок-групп, преимущественно иностранных.

Уже тогда мероприятие получило одобрение аудитории, поэтому организаторы решили продолжать. В следующем году "Таврийские игры" поселились на набережной – локации, где впоследствии появился специальный полуостров для сцены, и которая стала для них традиционной.

Первое время в Каховку на "Таврийские игры" приезжали преимущественно российские звезды, популярные еще со времен Советского Союза, – Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Земфира, "Машина времени", "Наутилус Помпилиус". Но особенно украинцы ждали западных исполнителей, первой из которых стала Саманта Фокс. Она приехала на фестиваль в 1994 году. В последующие годы на каховском фестивале выступали Deep Purple, Status Quo, Doctor Alban, Mo-Do, Ottawan, Run DMC, N-Trance, Tarkan.

"Вопли Видоплясова" на "Таврийских играх" в 1993 году: смотрите видео

Постепенно к компании музыкантов тогдашнего высшего эшелона начали присоединяться неопытные украинские исполнители. Свои первые карьерные шаги на "Таврийских играх" делали Руслана, Тина Кароль, Александр Пономарев, Ирина Билык, Наталья Могилевская, Настя Каменских и другие. С 1997 года фрагменты фестивальных концертов транслировали по телевидению, поэтому молодые музыканты после "Таврийских игр" просыпались известными.

Популярность "Таврийских игр" росла с невероятной скоростью, а инфраструктура Каховки не была готова к приезду звезд такого масштаба, и к огромной аудитории, которая хотела на них посмотреть, тоже. Там не было достаточного количества приличных отелей, поэтому знаменитостей селили на кораблях, а также дома у организаторов и спонсоров.

Лайнеры стали особой частью истории "Таврийских игр", и многие звезды до сих пор вспоминают о них с теплотой. Дело в том, что исполнители не только жили там в период фестиваля, но и добирались ними из Киева и обратно. Поэтому именно на кораблях происходили лучшие вечеринки "Таврийских игр".

"Океан Эльзы" на "Таврийских играх-2002": видео

Фестиваль не ограничивался только музыкальной программой. Традиционными составляющими "Таврийских игр" всегда были конкурсы красоты, спортивные соревнования, пивные турниры, круизы на пароходе "Леся Украинка". А изюминкой фестиваля были затяжные финальные салюты, которых с нетерпением ждали все – и участники "Игр", и зрители.

Конкурс красоты "Королева Таврии" / Фото с официального сайта фестиваля

В последний раз "Таврийские игры" состоялись в 2008 году. Довольно символично, что тогда в них участвовали только украинские исполнители. Организаторы объявили даты проведения следующего фестиваля, но он так и не состоялся.

"Таврийские игры" в проекте 24 канала "Вспомнить все": смотрите видео

Самые популярные фестивали современной Украины

Музыка

Atlas Weekend

Atlas Weekend – один из крупнейших музыкальных фестивалей Украины и Восточной Европы. Свое название он получил от столичного клуба Atlas, которым владеет основатель фестиваля Дмитрий Сидоренко. Начиная с 2015 года это событие собирает в Киеве тысячи любителей музыки различных жанров, желающих послушать любимых исполнителей вживую.

Первый Atlas Weekend проходил на территории Арт-завода "Платформа" и длился 2 дня. Тогда на фестивале собрались около 20 тысяч людей, пришедших посмотреть на выступления 30 артистов. Они в основном были украинскими – "Бумбокс", The Hardkiss, Pianoboy, Джамала, "Один в каноэ" и другие.

В 2016 году Atlas Weekend масштабировался, переехал на территорию ВДНХ, и собрал на шести разных сценах 157 исполнителей. Среди них – The Subways, Apocalyptica, "Машина Времени", Kwabs, Pianoбой, 5'nizza, O.Torvald, Кристина Соловей, "Плач Иеремии" и другие. Несмотря на плохую погоду, его посетили 142 тысячи человек.

С каждым последующим годом лайн-ап и аудитория фестиваля увеличиваются. Уже в 2017 году на фестивале было 315 тысяч людей, что побило рекорд посещаемости ВДНХ. В 2019 году за все дни фестиваля было зарегистрировано 538 тысяч посетителей.

Организаторам Atlas Weekend удалось привезти в Украину звезд мирового масштаба – The Prodigy, Three Days Grace, Martin Garrix, The Chemical Brothers, Skillet, Black Eyed Peas. Они уже объявили лайн-ап Atlas Weekend-2022, поэтому украинская публика с нетерпением ждет живые выступления Twenty One Pilots, Placebo, Alt-J и других артистов.

UPark

UPark – еще один крупный международный музыкальный фестиваль, который проходит в Киеве. Его основателем является Николай Исидоров.

Фестиваль проводили трижды – в 2016, 2018 и 2019 годах на НСК "Олимпийский", стадионе "Динамо" и SkyPark соответственно. В последующие годы организаторы были вынуждены перенести UPark из-за пандемии коронавируса.

Хедлайнерами фестивалей UPark за это время были группы мирового уровня. Среди них – Red Hot Chili Peppers, Muse, Hurts, Gorillaz, Massive Attack, Bring Me the Horizon, Thirty Seconds to Mars и другие.

Меломаны всей страны надеются, что в 2022 году фестиваль наконец произойдет, ведь заявленная организаторами программа уже впечатляет – My Chemical Romance, Gorilaz, Slipknot, Deftones и тому подобное.

Фестиваль UPark в 2019 году: смотрите видео

ZaxidFest

ZaxidFest – ежегодный Украинский музыкальный фестиваль и крупнейший фестиваль Западной Украины, который проходит на Львовщине.

Первый ZaxidFest состоялся в 2009 году в Звенигороде. В следующем году он проходил в Старосельском замке, а с 2011 года, когда аудитория фестиваля увеличилась, переехал в село Родатичи в 40 километрах от Львова.

Главным учредителем и организатором фестиваля является Яков Матвийчук. Он создал ZaxidFest вместе со своей командой, чтобы популяризировать украинскую культуру и активный отдых среди молодежи, а также развивать фестивальную культуру и событийный туризм в Украине.

Основные музыкальные направления фестиваля – рок и этномузыка в исполнении украинских и иностранных артистов. За все годы среди них были: Apocalyptica, Editors, Enter Shikari, Hollywood Undead, Oomph !, Everlast, Matisyahu, The Hardkiss, O. Torvald, Pianoboy, Onuka, Vivienne Mort, Alyona.Alyona, "Один в каноэ", Кристина Соловей и другие.

В 2021 году ZaxidFest пройдет 27 – 29 августа на территории комплекса "Волшебная долина" в Родатичах. Среди участников – "Океан Эльзы", The Hardkiss, "Ляпис-98", "Антитела", "ДахаБраха" и другие.

ZaxidFest в 2019 году: видео

"Файне місто"

"Файне місто" – еще один крупный украинский музыкальный фестиваль, который проходит в Тернополе с 2013 года. Фест получил свое название от популярной песни "Братьев Гадюкиных"– "Файне місто Тернопіль".

Сначала фестиваль проводили на островке "Чайка" в местном парке имени Тараса Шевченко, а впоследствии – на территории аэропорта "Тернополь". В 2017 году он переехал на тернопольский ипподром, который с тех пор каждый раз превращается в настоящий фестивальный городок. Его жители, то есть посетители фестиваля, даже получают паспорта "Файне місто" и могут вступать в брак с кем-либо или чем-либо.

Ежегодно на фестиваль приезжают более 100 групп и исполнителей, которые играют на трех сценах для 18 тысяч человек. Также здесь есть немало других развлекательных локаций, где посетители могут заниматься спортом, смотреть фильмы, играть в игры или кататься на аттракционах.

За все время на фестивале "Файне місто" побывало много украинских и иностранных артистов. В частности, и Kadebostany, Powerwolf, Arch Enemy, Rage, The Rasmus, Oomph !, Lordi, "Бумбокс", O.Torvald, The Hardkiss и другие.

"Файне місто-2019": видео

Respublica

Respublica – ежегодный фестиваль музыки и стрит-арта, родом из Подолья. Его история началась в 2011 году в стенах Каменец-Подольской крепости. Несколько раз фестиваль проводили в Хмельницком, но в конце концов Respublica вернулась в Каменец.

Изюминкой фестиваля является его разделение на музыкальную и художественную части. Художники со всего мира приезжали в Каменец и Хмельницкий, чтобы украсить их масштабными интересными и яркими граффити.

За всю историю фестиваля на нем побывали: "Ляпис Трубецкой", "Скрябин", O.Torvald, "Карна", "Фиолет", Vivienne Mort и другие популярные исполнители. Кроме того, организаторы поддерживают и молодых музыкантов, которые хотят впервые заявить о себе.

В 2020 году Respublica, как и другие массовые мероприятия, были вынуждены подстраиваться под ситуацию в Украине и мире, и сделала это очень оригинальным образом. Физический фестиваль состоялся, но на него попали только 100 человек, которые успели первыми приобрести билеты. Другие же имели возможность наблюдать за действом онлайн – через прямые трансляции и игру Minecraft, где место проведения фестиваля воссоздали до мелочей.

В этом году Respublica пройдет 27 – 29 августа на территории Старой крепости Каменца-Подольского. В программе фестиваля – Степан Гига, "Скрябин & Юркеш", "Жадан и Собаки", "Курган и Агрегат", "Один в каноэ", AGHIAZMA feat Super Sus, KHORS, 229 и другие.

"Бандерштат"

"Бандерштат" – украинский музыкальный фестиваль, который с 2007 года ежегодно проходит на Волыни – в Луцке или же селе Рованцы. В этом месте, как нигде, царит атмосфера патриотизма – все, что здесь происходит, направлено на поддержку и развитие украинской национальной идеи, культуры, языка и родной музыки.

Фестиваль уверенно можно назвать семейным, ведь на "Бандерштате" будет чем заняться всем – и пожилым людям, и молодежи, и детям. Кроме музыкальной зоны, здесь есть еще и литературная сцена, где выступают поэты и писатели. Традиционно на "Бандерштате" проводят еще и гуртовки (встречи с лидерами мнений), разнообразные мастер-классы, реконструкции повстанческих и освободительных боев, и патриотические флешмобы. Самых молодых посетителей всячески развлекают на специально обустроенной территории.

Еще одна особенность "Бандерштата", которую редко можно встретить на подобных событиях, – он полностью трезвый. Алкоголь не продают ни на территории фестиваля, ни в окрестностях, а проносить спиртные напитки с собой запрещено. Так организаторы не словом, а делом показывают, что они за здоровый образ жизни.



"Бандерштат-2021" / Фото с официального сайта фестиваля

На фестивале выступали: "Бумбокс", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", "ТНМК", "Карна", "Фиолет", "Жадан и Собаки", "Тартак", "Один в Каноэ" и еще много других популярных и начинающих исполнителей. Кроме того, "Бандерштат" посетили немало украинских мастеров слова, которые выступали на литературной сцене. Среди них – Сергей Жадан, Юрий Издрык, Ирена Карпа, Любко Дереш, Александр Ирванец, Макс Кидрук.

В 2021 году Бандерштат прошел 6 – 8 августа. На нем праздновали 15-летие фестиваля и, конечно, 30-летие Независимости Украины. По этому случаю на традиционном бандерштатском флешмобе развернули самый большой государственный флаг Украины в мире размером 40х60 метров. Впервые его показали 24 августа 2012 года, и с тех пор он побывал в большинстве украинских областей.

Самый большой флаг Украины на "Бандерштате": видео

Leopolis Jazz Fest

Leopolis Jazz Fest – международный джазовый фестиваль, который традиционно проходит во Львове каждого июня, начиная с 2011 года. Каждый раз сюда приезжают профессиональные музыканты со всего мира, чтобы порадовать горожан и гостей концертами, мастер-классами и автограф-сессиями.



Джазовый фестиваль во Львове / Фото с официального сайта Leopolis Jazz Fest

События фестиваля проходят на трех живописных львовских локациях – на площади Рынок, в дворике дворца Потоцких и в парке имени Богдана Хмельницкого. Концерты, проходящие на первых двух локациях – бесплатные.

Кроме развлекательной части, на фестивале награждают музыкантов, которые сделали весомый вклад в развитие и популяризацию джазовой музыки – им вручают Международную музыкальную премию Leopolis Jazz Music Awards имени Эдди Рознера.

За все годы проведения фестиваля его хедлайнерами были: SEAL, Chris Botti, Kamasi Washington, Lisa Stansfield, Chick Corea, Marcus Miller, Gregory Porter и другие мастера джаза.

Выступление SEAL на Leopolis Jazz Fest-2021: видео

Литература

"Книжный Арсенал"

"Книжный Арсенал" – международный фестиваль, который с 2011 года проходит в Киеве. Это интеллектуальное событие объединяет литературную, визуальную и художественную составляющую, каждая из которых затрагивает актуальные вопросы современности.

Ежегодно украинские издательства выпускают новинки специально для "Книжного Арсенала", чтобы представить их аудитории на огромной фестивальной книжной ярмарке. Кроме того, за все годы проведения фестиваля его посетили более 500 украинских и зарубежных авторов, которые представили здесь свои книги, устраивали публичные чтения и автограф-сессии, участвовали в дискуссиях и круглых столах.

С 2016 года на "Книжном Арсенале" проводят конкурс "Лучший книжный дизайн", победители которого представляют Украину на международных соревнованиях, которые организует немецкий фонд Buchkunst, а их книги участвуют в книжных ярмарках в Лейпциге и Франкфурте.

Еще один проект фестиваля называется Book Pitch. Его начали в 2020 году совместно с Одесским международным кинофестивалем. В его рамках разыскивают украинские книги, которые имеют перспективы на экранизацию. Победители получают не только призы, но и возможность представить свои произведения режиссерам и продюсерам.

BookForum

BookForum – также известный как "Форум издателей" во Львове – еще одно масштабное культурное событие, разделенное на 2 основных проекта – Национальная книжная ярмарка и Международный литературный фестиваль.

За долгую историю фестиваля он смог охватить более 2500 авторов из 43 стран мира, а также 15 тысяч специалистов книжной отрасли. Ежегодно во Львове собираются десятки тысяч людей, желающих принять участие в форуме. И им есть из чего выбирать, ведь программа фестиваля каждый раз насчитывает не одну сотню различных мероприятий.

В списке – дискуссии, лекции и воркшопы, презентации книг, сценические чтения, публичные интервью и автограф-сессии. Не все мероприятия чисто литературные – здесь можно посетить и концерты, кинопоказы, выставки и перформансы. Особой любовью посетителей фестиваля пользуется "Ночь поэзии и музыки non-stop", содержание которой полностью соответствует названию. Все эти события формируют вокруг фокусной темы, которую выбирают ежегодно.

Среди самых известных авторов, которые бывали на BookForum, – Пауло Коэльо, Петер Вайдгаас, Юстейн Гордер, Януш Леон Вишневский, Эрленд Лу, Фредерик Бегбедер. А самые популярные украинские авторы практически никогда не пропускают фестиваль – Сергей Жадан, Юрий Издрык, Оксана Забужко, Юрий Андрухович, Тарас Прохасько, Ирэна Карпа и другие.

Гастрономия

Национальная Сорочинская ярмарка

Трудно найти украинца, который бы никогда не слышал о Сорочинской ярмарке. Однако не все знают, что это действо, описанное Николаем Гоголем еще в 19 веке, регулярно проводят до сих пор.

Ежегодно в предпоследнюю неделю августа в деревню Большие Сорочинцы на Полтавщине съезжаются десятки тысяч людей. Все ради того, чтобы посмотреть на самую большую в Украине ярмарку, где представлено огромное количество предприятий, частных предпринимателей и заведений питания, которые угощают посетителей продуктами, блюдами и напитками в лучших традициях украинской кухни.

Отдельного внимания заслуживают мастера народного промысла, которые приезжают на ярмарку с национальной одеждой, украшениями, посудой, элементами декора, сувенирами и другими товарами, изготовлением которых занимались украинцы с давних времен. Подавляющее большинство из них – ручной работы.

Невероятная атмосфера на Сорочинской ярмарке / Фото с официального сайта фестиваля

Трудно представить такой аутентичный украинский праздник без музыки и танцев. Именно поэтому на ярмарке устанавливают до 5 сцен, где выступают профессиональные и самодеятельные творческие коллективы и отдельные артисты. Вечером картинка меняется, и публика развлекается на концертах популярных украинских звезд и дискотеках.

В этом году Сорочинская ярмарка, посвященная 30-й годовщине Независимости, пройдет 17 – 22 августа. Среди звездных гостей фестиваля – Олег Кензов, Ляпис-98 и Оля Полякова.

Ulichnaya eda

Ulichnaya eda – киевский фестиваль уличной еды, куда киевляне и гости столицы приходят вкусно поесть, отдохнуть и развлечься. Его проводят несколько раз в сезон на территории Арт-завода "Платформа".

Конечно, прежде всего, ради чего сюда нужно прийти, – это еда. На фестивале представлен огромный фуд-корт с блюдами со всего мира, отдельные корнеры, где готовят шеф-повара популярных заведений, и Local Food Market – рынок украинских фермеров и крафтовых производителей.

Кроме того, посетители могут насладиться живыми выступлениями артистов, отдохнуть на просторной зеленой территории, поиграть с детьми в большой игровой зоне, посмотреть кино или послушать лекции.

Организаторы Ulichnaya eda проводят и другие гастрономические фестивали, в том числе Kyiv Coffee Festival и Kyiv Beer Festival. А ближайший фестиваль уличной еды Ulichnaya eda BBQ Festival состоится 18 – 19 сентября.

Львовский фестиваль кофе

Львовский кофе известен на всю Украину, поэтому неудивительно, что самый масштабный отечественный фестиваль, посвященный этому напитку, основали именно здесь. С 2007 года каждую осень во Львове самые популярные заведения представляют свой кофе и десерты, а страстные кофеманы могут все это попробовать.

На городском празднике "На каву до Львова" проводят чемпионат по приготовлению кофе, тематические презентации, мастер-классы и дискуссии. Также ежегодно на фестивале путем голосования выбирают лучшую кофейню. Несмотря на то, какая большая конкуренция в этой сфере и сколько заведений соревнуются за звание, становится понятно, что этот титул невероятно престижный.

В определении лучшей кофейни участвуют посетители фестиваля, голосуя с помощью бюллетеней, интернет-пользователи, отдающие свои голоса онлайн, а также кофейные Король и Королева.

Другое

Comic Con Ukraine

Comic Con Ukraine – украинский фестиваль популярной культуры, который собирает любителей косплея, видеоигр, комиксов и аниме в одном месте. Он проходит на территории Арт-завода "Платформа" в Киеве, начиная с 2018 года.

Ежегодно в программе фестиваля есть огромное количество развлечений на разные вкусы: встречи со звездными гостями, музыкальная часть, косплей-шоу, участники которых воспроизводят образы любимых героев, Аллея художников, где представлены работы талантливых художников, зона маркет, где можно приобрести комиксы, мерч, игрушки, сувениры и многие другие тематические вещи.

Изюминкой фестиваля является Dog Cosplay Show, участники которого переодеваются в костюмы вместе со своими любимцами. Кроме того, здесь можно купить игрушки и костюмы для домашних животных, проконсультироваться по адопции четвероногих и помочь приютам.

В предыдущие годы звездными гостями фестиваля были актеры Джон Рис-Дэвис ("Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега", "Властелин колец"), Дэнни Трехо ("Десперадо", "Мачете", "Дети шпионов"), Кристофер Ллойд ("Назад в будущее", "Семейка Адамс", "Кто подставил кролика Роджера").

В этом году Comic Con Ukraine еще впереди. Он состоится 4 – 5 сентября на Арт-заводе "Платформа". В программе – авторы саундтрека к игре Witcher 3: Wild Hunt группа Percival, известная украиноязычными каверами блогер Eileen и польская актриса и косплеер Елена Манковска в образе Леди Димитреску с Resident Evil 8: Village.

"Кураж"

"Кураж" – это ежемесячный киевский фестиваль, который охватывает большой спектр развлечений. Вечеринки с приятной музыкой, барахолка с уникальными вещами, интересные выставки, лекции и мастер-классы, детская зона, большой фуд-корт и многое другое. А объединяет все это прекрасная цель – благотворительность и помощь нуждающимся.

"Кураж" начинался летом 2014 с барахолки. Прибыль от проданных вещей передали на благотворительность – уже во время первого захода удалось собрать 110 тысяч гривен. Со временем "Кураж" развивался и расширялся, и стал полноценным фестивалем, где можно не только развлечься, но и помочь другим. Организаторы традиционно передают на добрые дела часть прибыли, а это более 34 миллионов гривен за все время.

Во всем, что происходит на "Кураж", читается устойчивая позиция и социальная ответственность. На этих событиях много говорят на социально важные темы – инклюзивность, ментальное здоровье, равенство. Кроме того, здесь каждый посетитель чувствует себя комфортно и безопасно. Главная идея Кураж – "будь собой", поэтому здесь нет места осуждению, обидам или дискриминации.

"Гешефт Garage Sale"

"Гешефт Garage Sale" – независимый одесский фестиваль под открытым небом, представляющий собой масштабный дизайн-маркет и атмосферное пространство для развлечений и творчества.

Фестивали "Гешефт" проходят один раз в сезон и всегда соответствуют определенной тематике, которой придерживаются как в оформлении, так и в программе. Это, например, "Ночной Маркет", "Ретро-весна", "Арт и Апсайклинг", "Тропический Гешефт" и другие креативные темы.

Каждый "Гешефт" собирает на одной территории молодых и амбициозных украинских дизайнеров, модельеров, иллюстраторов, производителей и других творческих личностей, которые могут представить публике свои работы и познакомить ее со своими брендами. Кроме огромного маркета, "Гешефт" предлагает своим посетителям музыкальную программу – выступления диджеев и молодых групп, фуд-корт с вкусной едой и напитками, и конечно пространство для досуга, развлечений и общения.

Это лишь часть всех фестивалей, которыми так богата Украина. С каждым годом у нас появляется все больше интересных, креативных и действительно уникальных событий, о которых можно с гордостью сказать: "Это – украинское!". И мы уверены, что так будет и впредь.