Новый набор посвящен 20-летию с момента выхода первого фильма франшизы – "Гарри Поттер и философский камень". В наборе воссоздали некоторые из самых запоминающихся образов серии.

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3010 кирпичей, которые входят в набор, постепенно помогут воссоздать вселенную Гарри Поттера:

сову, которая держит письмо из Хогвартса, в которое можно вписать свое имя;

дневник Тома Реддла;

шоколадную лягушку;

карточку Дамблдора;

поднос с пятью бутылочками для зелья;

шарф и бахрому для него с цветами факультетов;

золотые фигурки Дамблдора, МакГонагалл, Хагрида;

и, конечно же, снитч!



LEGO выпустит огромный набор по мотивам "Гарри Поттера" / Фото LEGO



В наборе воссоздали некоторые из самых запоминающихся образов серии / Фото LEGO



В набор входит письмо из Хогвартса, в которое можно вписать свое имя / Фото LEGO



Набор содержит множество знаковых артефактов / Фото LEGO

Бутылочки для зелья / Фото LEGO

Набор, который очарует поклонников Гарри Поттера и любителей конструкторов LEGO, поступит в продажу 2 сентября. Цена – 250 долларов (около 6 730 гривен).

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