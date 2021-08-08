Новый набор посвящен 20-летию с момента выхода первого фильма франшизы – "Гарри Поттер и философский камень". В наборе воссоздали некоторые из самых запоминающихся образов серии.
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3010 кирпичей, которые входят в набор, постепенно помогут воссоздать вселенную Гарри Поттера:
- сову, которая держит письмо из Хогвартса, в которое можно вписать свое имя;
- дневник Тома Реддла;
- шоколадную лягушку;
- карточку Дамблдора;
- поднос с пятью бутылочками для зелья;
- шарф и бахрому для него с цветами факультетов;
- золотые фигурки Дамблдора, МакГонагалл, Хагрида;
- и, конечно же, снитч!
LEGO выпустит огромный набор по мотивам "Гарри Поттера" / Фото LEGO
В наборе воссоздали некоторые из самых запоминающихся образов серии / Фото LEGO
В набор входит письмо из Хогвартса, в которое можно вписать свое имя / Фото LEGO
Набор содержит множество знаковых артефактов / Фото LEGO
Бутылочки для зелья / Фото LEGO
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