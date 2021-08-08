Новый набор посвящен 20-летию с момента выхода первого фильма франшизы – "Гарри Поттер и философский камень". В наборе воссоздали некоторые из самых запоминающихся образов серии.

Это интересно Валюта казино и традиционный символ: что нужно знать об игральных фишках

3010 кирпичей, которые входят в набор, постепенно помогут воссоздать вселенную Гарри Поттера:

  • сову, которая держит письмо из Хогвартса, в которое можно вписать свое имя;
  • дневник Тома Реддла;
  • шоколадную лягушку;
  • карточку Дамблдора;
  • поднос с пятью бутылочками для зелья;
  • шарф и бахрому для него с цветами факультетов;
  • золотые фигурки Дамблдора, МакГонагалл, Хагрида;
  • и, конечно же, снитч!

До 20-річчя першого фільму: LEGO випустить величезний набір за мотивами
LEGO выпустит огромный набор по мотивам "Гарри Поттера" / Фото LEGO

До 20-річчя першого фільму: LEGO випустить величезний набір за мотивами
В наборе воссоздали некоторые из самых запоминающихся образов серии / Фото LEGO

До 20-річчя першого фільму: LEGO випустить величезний набір за мотивами
В набор входит письмо из Хогвартса, в которое можно вписать свое имя / Фото LEGO

До 20-річчя першого фільму: LEGO випустить величезний набір за мотивами
Набор содержит множество знаковых артефактов / Фото LEGO

До 20-річчя першого фільму: LEGO випустить величезний набір за мотивами

Бутылочки для зелья / Фото LEGO

К теме LEGO представила коллекционные мини-фигурки по сериалам киновселенной Marvel: когда будут доступны