Новий набір присвячений 20-річчю з моменту виходу першого фільму франшизи – "Гаррі Поттер та філософський камінь". У наборі відтворили деякі з найбільш пам'ятних образів серії.
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3010 цеглин, які входять до набору, поступово допоможуть відтворити всесвіт Гаррі Поттера:
- сову, яка тримає лист з Гогвартса, в який можна вписати своє ім'я;
- щоденник Тома Реддла;
- шоколадну жабу;
- картку Дамблдора;
- тацю з п'ятьма пляшечками для зілля;
- шарф і бахрому для нього з квітами факультетів;
- золоті фігурки Дамблдора, МакГонагалл, Хагріда;
- і, звичайно ж, снітч!
LEGO випустить величезний набір за мотивами "Гаррі Поттера" / Фото LEGO
У наборі відтворили деякі з найбільш пам'ятних образів серії / Фото LEGO
До набору входить лист з Гогвартса, в який можна вписати своє ім'я / Фото LEGO
Набір містить безліч знакових артефактів / Фото LEGO
Пляшечки для зілля / Фото LEGO
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