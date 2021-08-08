Новий набір присвячений 20-річчю з моменту виходу першого фільму франшизи – "Гаррі Поттер та філософський камінь". У наборі відтворили деякі з найбільш пам'ятних образів серії.

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3010 цеглин, які входять до набору, поступово допоможуть відтворити всесвіт Гаррі Поттера:

сову, яка тримає лист з Гогвартса, в який можна вписати своє ім'я;

щоденник Тома Реддла;

шоколадну жабу;

картку Дамблдора;

тацю з п'ятьма пляшечками для зілля;

шарф і бахрому для нього з квітами факультетів;

золоті фігурки Дамблдора, МакГонагалл, Хагріда;

і, звичайно ж, снітч!



LEGO випустить величезний набір за мотивами "Гаррі Поттера" / Фото LEGO



У наборі відтворили деякі з найбільш пам'ятних образів серії / Фото LEGO



До набору входить лист з Гогвартса, в який можна вписати своє ім'я / Фото LEGO



Набір містить безліч знакових артефактів / Фото LEGO



Пляшечки для зілля / Фото LEGO

Набір, який зачарує шанувальників Гаррі Поттера та любителів конструкторів LEGO, надійде в продаж 2 вересня. Ціна – 250 доларів (близько 6 730 гривень).

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