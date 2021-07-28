Нові фігурки представлятимуть героїв серіалів "Вандавіжн", "Сокіл і Зимовий солдат", "Локі" і майбутнього мультсеріалу "Що якщо?.." Фотографії, які охоплюють крупним планом по дві мініфігурки з кожного з чотирьох відповідних шоу були опубліковані на офіційній сторінці компанії у твітері.

Це цікаво Людина, яка перемогла казино: історія Едварда Торпа – теоретика і практика азартних ігор

Придивившись до них більш уважно, можна побачити деякі дрібні деталі: у Сокола буде щит Капітана Америки, з новим дизайном, Локі йде разом з Тором-жабою, а Сільві з варіантом Локі-алігатором.

Ми дуже раді представити мініфігурки LEGO Marvel! Зберіть їх всі, коли вони будуть доступні з 1 вересня,
– написала компанія на своїй сторінці у твітері.

LEGO представила колекційні міні-фігурки за серіалами Кіновсесвіту Marvel
LEGO представила колекційні міні-фігурки за серіалами Кіновсесвіту Marvel / Фото твітер LEGO

Всі фігурки, які представили у LEGO:

"ВандаВіжн"

  • Червона Відьма;
  • Віжн;
  • Моніка Рамбо.

"Локі"

  • Локі з Тором-жабою;
  • Сільві з алігатором-Локі.

"Сокіл і Зимовий солдат"

  • Сокіл в костюмі Капітана Америки;
  • Баки Барнс / Зимовий Солдат.

"Що якщо?.."

  • Капітан Картер;
  • Зомбі Капітан Америка;
  • Людина-павук мисливець на зомбі;
  • Гамора з двосічним клинком Таноса;
  • Т'Чалла в образі Зоряного Лорда.

LEGO представила колекційні мініфігурки за серіалами Кіновсесвіту Marvel
LEGO представила колекційні міні-фігурки за серіалами Кіновсесвіту Marvel / Фото твітер LEGO

LEGO представила колекційні мініфігурки за серіалами Кіновсесвіту Marvel
LEGO представила колекційні міні-фігурки за серіалами Кіновсесвіту Marvel / Фото твітер LEGO

LEGO представила колекційні мініфігурки за серіалами Кіновсесвіту Marvel
LEGO представила колекційні міні-фігурки за серіалами Кіновсесвіту Marvel / Фото твітер LEGO

До теми LEGO випустить набір грандіозного бойового корабля по "Зоряних війнах" з 3292 деталей: відео