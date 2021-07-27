Розваги 24 за підтримки Cosmolot розповідають історію Едварда Торпа, який винайшов систему підрахунку карт та навчився вигравати в блекджек, рулетку та бакару за допомогою науки.

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Дитинство Едварда Торпа і зародження любові до математики

Науковий потенціал хлопчика був помітний ще в його ранньому дитинстві. Він дуже рано освоїв арифметику, і не лише найпростіші дії типу додавання, віднімання, множення та ділення, а й квадратний і кубічний корені.

У школі майбутній мільйонер захопився іншими науками – радіотехнікою, електронікою, хімією та фізикою. Він не лише вивчав теорію, а й використовував її на практиці – зібрав радіоприймач, організував домашню хімічну лабораторію, в якій проводив власні експерименти.

Ближче до закінчення школи Едвард Торп почав задумуватися про механіку гри в рулетку та ймовірність отримання того чи іншого результату. Проте тоді він ще не цікавився азартними іграми – юнак лише бачив зв'язок між колесом рулетки та планетами на орбіті.

Одного разу він почув від свого вчителя англійської мови, що казино обіграти неможливо. Саме тоді Едвард і зацікавився сферою гемблінгу, адже заявив вчителеві, що колись він це зробить.

Наукова діяльність

Після школи Едвард Торп вступив до Каліфорнійського університету, отримав ступінь з математики та одразу почав викладати в альма-матер, а пізніше перейшов до Массачусетського технологічного інституту.

Викладацьку діяльність він поєднував з науковими дослідженнями, і саме тоді почав шукати відповіді на питання — як обіграти казино в рулетку та блекджек.

Едвард Торп з професором Клодом Шенноном разом намагалися розробити виграшну стратегію гри в рулетку. Купивши старе колесо рулетки, вони створили портативний комп'ютер, а разом із ним цікаву систему гри, яка давала свої результати. Проте використовувати її на практиці було незручно, тому вчені припинили працювати з рулеткою.

Підрахунок карт



Едвард Торп винайшов систему підрахунку карт / Фото Orange County Register

Наступним на черзі був блекджек. Едвард Торп був впевнений, що існує спосіб вигравати у цій грі за допомогою математики, і вирішив його знайти. Для цього він використовував університетський комп'ютер. Вчений створив величезну кількість комбінацій, щоб зрозуміти механіку та математику гри, і провів тисячі розрахунків.

У результаті він отримав систему, що могла визначити ймовірність того, що наступною буде та чи інша карта. Вчений дослідив, що "молодші" карти частіше грають на руку круп'є та казино, а "старші" – гравцеві. Відповідно до цього, пильно слідкуючи за грою та картами, які виходять і залишаються в колоді, можна зрозуміти, які шанси на перемогу є у гравця та знижувати або підвищувати ставки.

У 1960 році Едвард Торп вивів систему підрахунку "десяток", яку вважав оптимальною для гри та перемоги у блекджек. Згідно з нею, гравцеві потрібно було слідкувати за співвідношенням інших карт до "десяток" ("10", "валет", "дама", "король"), які залишилися в колоді.

У повній колоді для блекджеку є 52 карти – 16 "десяток" і 36 інших карт. Тобто початкове співвідношення – 36:16 = 2,25. Коли кількість інших карт зменшується, то зменшується і кінцевий результат, і навпаки. Тобто, якщо співвідношення обчислюється числом меншим ніж 2,25 – у гравця більше шансів на перемогу, і можна підвищувати ставку, якщо ж навпаки – ставку варто знизити.

За такою системою, гравець залишається у виграші, бо отримує хороший результат, коли робить більші ставки, і це компенсує програші з маленькими ставками.

Як Едвард Торп перемагав казино

Про Едварда Торпа та його систему виграшу в блекджек почали писати у пресі. Через це ним зацікавилися заможні люди, які пропонували вченому фінансову підтримку, щоб перевірити стратегію на практиці.

ЗМІ часто розповідали про Торпа доволі скептично і виставляли його брехуном та шахраєм. Саме тому він заручився підтримкою двох нью-йоркських мільйонерів – Емануеля Кіммела та його партнера Едді Хенда.

Математик пояснив бізнесменам свою систему, і троє чоловіків вирушили випробовувати її в казино у Ріно з 10 тисячами доларів. Вони зіграли у блекджек у різних казино і за 30 годин удвічі збільшили свій капітал – наприкінці азартного марафону у них була вже 21 тисяча доларів.

Після цього чутки про Едварда Торпа та його підрахунок карт розійшлися по США. Власники казино забили на сполох, а любителі азартних ігор зацікавилися системою вченого.



Найпопулярніша книга Едварда Торпа / Фото Donald Melanson

Цей попит призвів до того, що у 1962 році Едвард Торп випустив свою першу книгу "Обіграй дилера", в якій доступно пояснив систему підрахунку карт. Вона зазнала шаленого успіху, стала справжнім бестселером і розійшлася накладом у сотні тисяч примірників.

Проте книга змінила хід справ, як в азартному світі, так і в житті Едварда Торпа. У казино почали пильніше стежити за гравцями у блекджек, вираховувати тих, хто користувався системою Торпа, та забороняти їм грати і відвідувати казино.

Самого Торпа не лише не підпускали до гральних столів, а й погрожували його життю. Йому доводилося маскуватися та ховатися, аби не потрапити до рук місцевих бандитів.

Коли математик зацікавився бакарою, і вирушив до Лас-Вегаса, щоб перевірити систему підрахунку на цій грі, він справді виграв, але ледве не попрощався з життям. Йому підсипали наркотики у напій та вигнали з казино, де він виграв 2500 доларів.

Коли він зі своїми супутниками повертався додому, компанія ледве не потрапила в аварію через проблеми з гальмами. Виявилося, що у гальмівній системі не вистачало однієї деталі. Зрозумівши, що надалі грати в казино буде ще небезпечніше, Едвард Торп попрощався зі світом азартних ігор і почав підкорювати іншу сферу.



Після світу казино Едвард Торп за допомогою своїх знань підкорив фондовий ринок / Фото Los Angeles Times

Надалі Едвард Торп використовував свої знання про теорію ймовірності та статичний аналіз на фондовому ринку. Він заглибився у світ інвестицій, став одним із найголовніших гравців на Волл-стріт, заснував 2 власних хедж-фонди та заробив мільйонні статки.

Завдяки Едварду Торпу блекджеком зацікавилися сотні тисяч гравців в усьому світі. Але насправді неважливо, яку саме гру ви обираєте для себе. Головне пам'ятати, що до азартних ігор потрібно ставитися відповідально, – наголошує онлайн-казино Cosmolot.