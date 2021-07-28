Новые фигурки будут представлять героев сериалов "Вандавижн", "Сокол и Зимний солдат", "Локи" и будущего мультсериала "Что если?.." Фотографии, которые охватывают крупным планом по две мини-фигурки с каждого из четырех соответствующих шоу были опубликованы на официальной странице компании в твиттере.
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Присмотревшись к ним более внимательно, можно увидеть некоторые мелкие детали: у Сокола будет щит Капитана Америки, с новым дизайном, Локи идет вместе с Тором-лягушкой, а Сильви с вариантом Локи-аллигатором.
Мы очень рады представить мини-фигурки LEGO Marvel! Соберите их все, когда они будут доступны с 1 сентября,
– написала компания на своей странице в твиттере.
LEGO представила коллекционные мини-фигурки по сериалам киновселенной Marvel / Фото твитер LEGO
Все фигурки, которые представили в LEGO:
"Вандавижн"
- Красная Ведьма;
- Вижн;
- Моника Рамбо.
"Локи"
- Локи с Тором-лягушкой;
- Сильви с аллигатором-Локи.
"Сокол и Зимний солдат"
- Сокол в костюме Капитана Америки;
- Баки Барнс / Зимний Солдат.
"Что если?.."
- Капитан Картер;
- Зомби Капитан Америка;
- Человек-паук охотник на зомби;
- Гамора с обоюдоострым клинком Таноса;
- Т'Чалла в образе Звездного Лорда.
LEGO представила коллекционные мини-фигурки по сериалам киновселенной Marvel / Фото твитер LEGO
LEGO представила коллекционные мини-фигурки по сериалам киновселенной Marvel / Фото твитер LEGO
LEGO представила коллекционные мини-фигурки по сериалам киновселенной Marvel / Фото твитер LEGO
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