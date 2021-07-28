Новые фигурки будут представлять героев сериалов "Вандавижн", "Сокол и Зимний солдат", "Локи" и будущего мультсериала "Что если?.." Фотографии, которые охватывают крупным планом по две мини-фигурки с каждого из четырех соответствующих шоу были опубликованы на официальной странице компании в твиттере.

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Присмотревшись к ним более внимательно, можно увидеть некоторые мелкие детали: у Сокола будет щит Капитана Америки, с новым дизайном, Локи идет вместе с Тором-лягушкой, а Сильви с вариантом Локи-аллигатором.

Мы очень рады представить мини-фигурки LEGO Marvel! Соберите их все, когда они будут доступны с 1 сентября,
– написала компания на своей странице в твиттере.

LEGO представила колекційні міні-фігурки за серіалами Кіновсесвіту Marvel
LEGO представила коллекционные мини-фигурки по сериалам киновселенной Marvel / Фото твитер LEGO

Все фигурки, которые представили в LEGO:

"Вандавижн"

  • Красная Ведьма;
  • Вижн;
  • Моника Рамбо.

"Локи"

  • Локи с Тором-лягушкой;
  • Сильви с аллигатором-Локи.

"Сокол и Зимний солдат"

  • Сокол в костюме Капитана Америки;
  • Баки Барнс / Зимний Солдат.

"Что если?.."

  • Капитан Картер;
  • Зомби Капитан Америка;
  • Человек-паук охотник на зомби;
  • Гамора с обоюдоострым клинком Таноса;
  • Т'Чалла в образе Звездного Лорда.

LEGO представила колекційні мініфігурки за серіалами Кіновсесвіту Marvel
LEGO представила коллекционные мини-фигурки по сериалам киновселенной Marvel / Фото твитер LEGO

LEGO представила колекційні мініфігурки за серіалами Кіновсесвіту Marvel
LEGO представила коллекционные мини-фигурки по сериалам киновселенной Marvel / Фото твитер LEGO

LEGO представила колекційні мініфігурки за серіалами Кіновсесвіту Marvel
LEGO представила коллекционные мини-фигурки по сериалам киновселенной Marvel / Фото твитер LEGO

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