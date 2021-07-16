Star Wars Republic Gunship – новый конструктор LEGO, который стал частью линейки LEGO Ultimate Collector. Набор, который в собранном виде представляет собой республиканский боевой корабль, состоит из 3292 деталей.

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Конструктор подойдет, как для начинающих, так и для опытных строителей и является элементом коллекции LEGO Star Wars. В набор также входят фигурки мастера-джедая Мейса Винду и командира клонов.

Наши фанаты всегда придумывают концепции для линейки LEGO Star Wars, поэтому было здорово дать им возможность выразить мнение и позволить выбрать следующий набор Ultimate Collector. Мы знали, что наши фанаты захотят именно эту модель. Мне не терпится увидеть, как они добавят набор в свою коллекцию по "Звездным войнам",

– рассказал креативный руководитель LEGO Йенс Кронволд Фредериксен.



LEGO выпустит набор грандиозного боевого корабля по "Звездным войнам" / Фото LEGO



Набор состоит из 3292 деталей / Фото LEGO



В набор также входит фигурка мастера-джедая Мейса Винду / Фото LEGO



Конструктор подойдет, как для начинающих, так и для опытных строителей / Фото LEGO

Смотрите видео распаковки нового набора

Набор LEGO Star Wars Republic Gunship поступит в продажу 1 августа по цене 349,99 доллара.

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