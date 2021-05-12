Как всегда, Lego создала крайне детальный конструктор, который прекрасно передает атмосферу сериала. Разработчики подарили возможность не только точно воссоздать планирование и интерьер квартир друзей, но и вспомнить любимые эпизоды благодаря отдельным элементам. Здесь есть цыпленок, утка, каноэ, большая индейка, которую Джои и Моника надевали на головы, кукольный домик Фиби, чизкейк, украденный Рэйчел и Чендлером, и многое другое.

Это интересно Lego выпустит большой конструктор робота R2-D2 из "Звездных войн"



Конструктор Lego по мотивам "Друзей" / Фото Lego

Всего в наборе 2048 деталей. Также в комплекте есть 7 фигурок главных персонажей в характерных для них нарядах – Рейчел в юбке в клеточку, Моника в фартуке, Фиби в ярком костюме, Росс в кожаных штанах, Чендлер с клетчатым галстуком, Джои, который надел всю одежду Чендлера, и Дженис в откровенной одежде с леопардовым принтом.

Набор Lego The Friends Apartments в деталях / Фото Lego

Продажа конструкторов Lego The Friends Apartments начнется уже 1 июня. Цена набора – 150 долларов (4150 гривен).

Новый конструктор Lego по сериалу "Друзья": смотрите видео