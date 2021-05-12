Як завжди, Lego створила вкрай детальний конструктор, який чудово передає атмосферу серіалу. Розробники дали змогу не лише точно відтворити планування та інтер'єр помешкань друзів, а й пригадати улюблені епізоди завдяки окремим елементам. Тут є курча, качка, каное, велика індичка, яку Джої та Моніка одягали на голови, ляльковий будиночок Фібі, чізкейк, вкрадений Рейчел і Чендлером, і багато іншого.

Це цікаво Lego випустить великий конструктор робота R2-D2 із "Зоряних воєн"



Конструктор Lego за мотивами "Друзів" / Фото Lego

Всього у наборі 2048 деталей. Також у комплекті є 7 фігурок головних персонажів у характерному для них вбранні – Рейчел у спідниці в клітинку, Моніка у фартусі, Фібі у яскравому костюмі, Росс у шкіряних штанах, Чендлер з картатою краваткою, Джої, що одягнув увесь одяг Чендлера, та Дженіс у відвертому одязі з леопардовим принтом.

Набір Lego The Friends Apartments в деталях / Фото Lego

Продаж конструкторів Lego The Friends Apartments розпочнеться вже 1 червня. Ціна набору – 150 доларів (4150 гривень).

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