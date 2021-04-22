Компанія Lego анонсувала початок продажів нового конструктора за мотивами франшизи "Зоряні війни". Цього разу вони випустили велику збірну фігурку дроїда-астромеханіка R2-D2.

Випуск набору LEGO Star Wars 75308 R2-D2 присвятили 50-річчю кіностудії Lucasfilm. Він з'явиться у вільному продажі вже 1 травня. Ціна конструктора – 199,99 долара (5600 гривень).

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Цей конструктор, у найкращих традиціях Lego, дозволяє скласти дуже детальну фігурку. У цього R2-D2, які в оригінального робота, є висувна середня нога, голова, що обертається, рухомі передні люки та перископ, а також меч Люка Скайвокера, захований у спеціальному відсіку у голові. Готовий робот вийде доволі великим – 31 сантиметр у висоту та 20 сантиметрів у ширину.

Робот-дроїд R2-D2 від Lego / Фото Lego

Конструктор складається з 2314 деталей. До комплекту також додається інформаційна табличка, мініфігурка R2-D2 та ексклюзивний кубик Lego присвячений ювілею Lucasfilm.

Дивіться відео: Lego випустить конструктор робота R2-D2