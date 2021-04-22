Компания Lego анонсировала начало продаж нового конструктора по мотивам франшизы "Звездные войны". В этот раз они выпустили большую сборную фигурку дроида-астромеханика R2-D2.

Выпуск набора LEGO Star Wars 75308 R2-D2 посвятили 50-летию киностудии Lucasfilm. Он появится в свободной продаже уже 1 мая. Цена конструктора – 199,99 доллара (5600 гривен).

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Этот конструктор, в лучших традициях Lego, позволяет собрать очень подробную фигурку. У этого R2-D2, как у оригинального робота, есть выдвижная средняя нога, вращающаяся голова, подвижные передние люки и перископ, а также меч Люка Скайуокера, спрятанный в специальном отсеке в голове. Готовый робот получится довольно большим – 31 сантиметр в высоту и 20 сантиметров в ширину.

Робот-дроид R2-D2 от Lego / Фото Lego

Конструктор состоит из 2314 деталей. В комплекте идет информационная табличка, мини-фигурка R2-D2 и эксклюзивный кубик Lego посвященный юбилею Lucasfilm.

Смотрите видео: Lego выпустит конструктор робота R2-D2