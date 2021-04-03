На первый взгляд, "банда похитителей лего" может показаться смешной. Но кража и торговля краденым Lego – это глобальная тенденция, которая существует уже не менее пяти лет.

Во Франции задержали трех выходцев из Польши, которые воровали из магазинов наборы Lego. Троих мошенников – женщину и двух мужчин – схватили еще в июне прошлого года. Как уверяют во французской полиции, эти трое являются членами международной банды, специализирующейся исключительно на Lego, что удалось выяснить только сейчас.

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Данная преступная группа специализируется на краже коллекционных и редких наборов Lego. Они крадут эти наборы и продают их коллекционерам втридорога.

Сообщество Lego состоит не только из детей,

– сказал один из следователей газете Le Parisien.



Французская полиция вышла на след международной банды похитителей Lego / Фото unsplash

В полиции сообщают, что воры Lego орудовали наездами. Они приезжали во Францию, останавливались в отеле в районе Парижа, совершали набеги на магазины игрушек, а после этого возвращались в Польшу, чтобы продать свою добычу. Удалось ли полиции установить других участников банды похитителей Lego и на какую сумму задержанные продали краденое пока не сообщается.



Преступники воруют наборы Lego и продают их коллекционерам втридорога / Фото unsplash

За прошлый год из-за пандемии коронавируса продажи коллекционных наборов Lego во Франции удвоились.

Инвестиции в эти изделия не новость, но этот нишевый рынок достиг новых высот с началом пандемии. Люди больше времени проводят дома из-за ограничений, связанных со здоровьем, а рынок игр стремительно растет. У нас часто бывает более 1000 продаж Lego в неделю,

– рассказал эксперт онлайн-аукционов Гербен ван Эйкен.

Стоит отметить, что на перепродаже наборов в сети можно заработать неплохие деньги. В качестве примера Гербен ван Эйкей привел набор Lego Cafe Corner. В 2007 году он продавался в магазинах за 150 евро, а в 2020 цена набора в оригинальной коробке выросла до 2500 евро.



Набор Lego Cafe Corner / Фото Lego