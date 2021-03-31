В Доминиканской Республике полиция задержала итальянского мафиози Марка Бьярта, которого разыскивали 7 лет. Правоохранителям удалось обнаружить его благодаря кулинарным видео, которые мужчина публиковал на ютубе.

53-летний Марк Бьярт был членом мафиозного клана "Ндрангета" – одной из крупнейших преступных группировок в мире. Мужчина был в розыске с 2014 года. Тогда он сбежал от полиции, которая обвиняла его в торговле наркотиками и организации поставок кокаина в Нидерланды.

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После побега ему удалось добраться до Доминиканской Республики. Там Марк Бьярт поселился в городке Бока-Чика и вел спокойный и тихий образ жизни. Он создал собственный ютуб-канал и начал вести кулинарный блог. Несмотря на то, что он перестраховался и никогда не показывал лицо, его все равно узнали. Мужчину выдали татуировки на руках.



Мафиози задержали благодаря кулинарному видео / Скриншот Calabria News

Бьярта уже экстрадировали в Италию. Там его и еще 355 подозреваемых ждет масштабный судебный процесс. Их обвиняют в убийствах, торговле наркотиками, вымогательстве и отмывании денег. Во время досудебного заседания только имена всех обвиняемых читали на протяжении 3-х часов.

Итальянского мафиози выдали кулинарные ролики в интернете: видео