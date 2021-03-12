Полиция немецкого города Швельм обьявила о раскрытии дела о квартирной краже, которую совершили 9 лет назад. Личность подозреваемого удалось установить благодаря куску колбасы.

Вор, который проник в квартиру и обокрал ее в марте 2012 года, решил подкрепиться и угостился колбасой из холодильника хозяина. Правда, доесть не успел, а надкушенный кусок необдуманно оставил на месте преступления. Именно на нем полицейские обнаружили следы ДНК, но определить личность этого человека удалось только сейчас.

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Преступника нашли с помощью колбасы / Фото Nordrhein-Westfalen Police

Информация о ДНК преступника появилась в общей базе европейской полиции. 30-летнего гражданина Албании, имя которого правоохранители не разглашают, задержали во Франции.

Несмотря на то, что преступление раскрыли, вор может избежать наказания, ведь срок исковой давности дела уже вышел. Скорее всего, в Германии дело против любителя колбасы открывать не будут, однако он может предстать перед французским судом за совершение других преступлений.