Поліція німецького міста Швельм оголосила про розкриття справи про квартирну крадіжку, яку скоїли 9 років тому. Особу підозрюваного вдалося встановити завдяки шматку ковбаси.

Крадій, який проник у квартиру та обікрав її у березні 2012 року, вирішив підкріпитися і пригостився ковбасою з холодильника господаря. Щоправда, доїсти він не встиг, а надкушений шматок необдумано залишив на місці злочину. Саме на ньому поліцейські виявили сліди ДНК, але визначити особу цієї людини вдалося лише зараз.

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Злочинця знайшли за допомогою ковбаси / Фото Nordrhein-Westfalen Police

Інформація про ДНК злочинця з'явилася у спільній базі європейської поліції. 30-річного громадянина Албанії, ім'я якого правоохоронці не розголошують, затримали у Франції.

Попри те, що злочин розкрили, крадій може уникнути покарання, адже термін позовної давності справи вже вийшов. Швидше за все, у Німеччині справу проти любителя ковбаси не відкриватимуть, проте він може постати перед французьким судом за скоєння інших злочинів.