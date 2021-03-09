Мужчина, который проходил стажировку в тюрьме немецкого штата Бранденбург неподалеку от Берлина, сделал фотографию главного ключа и отправил ее своим друзьям в WhatsApp. Из-за этого его немедленно уволили, а все замки, которые мог открыть этот ключ, срочно заменили.

Оказалось, что этот снимок был довольно детальным, и квалифицированный слесарь с легкостью смог бы воспроизвести ключ по фото. Это заставило администрацию волноваться, что копии ключа смогут каким-то образом попасть к заключенным.

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Министерство юстиции было вынуждено заменить замки от всех камер и дверей коридора, которые открывались с помощью этого ключа. Всего они заменили 600 замков. На следующее утро около 20 тюремных охранников проверяли замки, чтобы убедиться, что всех их заменили.

Стажера, имя которого не разглашается, немедленно уволили и запретили ему вход на территорию тюрьмы. Сейчас ему грозит выплата возмещения убытков в размере 50 тысяч евро (1,6 миллиона гривен). Именно такую сумму потратило министерство юстиции, чтобы срочно заменить замки.