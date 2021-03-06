У всех бывают неудачные дни. В вечер субботы Развлечения 24 предлагают подборку смешных фотографий человеческого невезения.

Плохие дни могут случиться с каждым из нас, и тут ничего не поделаешь. Но надеемся, что эта подборка предостережет вас от важных дел в выходные.

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И даже если вы попадете в беду – не забывайте, что к происходящему нужно относиться с юмором.

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