Суботня добірка: що може бути приємніше, ніж розуміти, що невезіння сталося не з тобою
У всіх бувають невдалі дні. У вечір суботи Розваги 24 пропонують добірку смішних фотографій людського невезіння.
Джерело:24 канал
Погані дні можуть трапитися з кожним з нас, і тут нічого не поробиш. Але сподіваємося, що ця добірка застереже вас від важливих справ у вихідні.
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І навіть якщо ви втрапите в халепу – не забувайте, що до всього, що відбувається потрібно ставитися з гумором.
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