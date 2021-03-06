У всіх бувають невдалі дні. У вечір суботи Розваги 24 пропонують добірку смішних фотографій людського невезіння.

Погані дні можуть трапитися з кожним з нас, і тут нічого не поробиш. Але сподіваємося, що ця добірка застереже вас від важливих справ у вихідні.

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І навіть якщо ви втрапите в халепу – не забувайте, що до всього, що відбувається потрібно ставитися з гумором.

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