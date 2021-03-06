Головоломка тижня: наскільки у вас пильне око, щоб помітити міль, заховану серед одягу
У цій складній головоломці серед одягу сховався крихітний метелик. Як швидко ви зможете його виявити?
Джерело:Cleanipedia
Барвиста головоломка була створена, щоб зрозуміти, як швидко люди можуть виявити замаскованих комах, які ховаються у шафах. Тож настав час кинути виклик своєму розуму.
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На цій картинці крихітна ненажера зачаїлася десь серед капелюхів, сорочок і штанів.
У вас є всього 20 секунд, щоб знайти заховану в одязі пустотливу комаху.
Головоломка тижня / Фото Cleanipedia
Якщо ви прогортали далі, то варто припустити, що міль так і не виявлена. Прокрутіть вниз, щоб побачити відповідь нижче.
Головоломка тижня: наскільки у вас пильне око, щоб помітити міль, заховану серед одягу / Фото Cleanipedia
Якщо вдуматися, тест не тільки на пильний зір, але і на хазяйновитість.
Наскільки у вас пильне око, щоб помітити міль, заховану серед одягу / Фото Cleanipedia
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