Головоломка недели: насколько у вас зоркий глаз, чтобы заметить моль, спрятанную среди одежды
В этой сложной головоломке среди одежды спряталась крошечная бабочка. Как быстро вы сможете ее обнаружить?
Источник:Cleanipedia
Красочная головоломка была создана, чтобы понять, как быстро люди могут обнаружить замаскированных насекомых, которые прячутся в шкафах. Так что пришло время бросить вызов своему разуму.
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На этой картинке крохотная обжора затаилась где-то среди шляп, рубашек и брюк.
У вас есть всего 20 секунд, чтобы найти спрятанное в одежде озорное насекомое.
Головоломка недели / Фото Cleanipedia
Если вы пролистали дальше, то стоит предположить, что моль так и не обнаружена. Прокрутите вниз, чтобы увидеть ответ ниже.
Головоломка недели: насколько у вас зоркий глаз, чтобы заметить моль, спрятанную среди одежды / Фото Cleanipedia
Если вдуматься, тест не только на зоркое зрение, но и на хозяйственность.
Насколько у вас зоркий глаз, чтобы заметить моль, спрятанную среди одежды / Фото Cleanipedia
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