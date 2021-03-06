В этой сложной головоломке среди одежды спряталась крошечная бабочка. Как быстро вы сможете ее обнаружить?

Красочная головоломка была создана, чтобы понять, как быстро люди могут обнаружить замаскированных насекомых, которые прячутся в шкафах. Так что пришло время бросить вызов своему разуму.

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На этой картинке крохотная обжора затаилась где-то среди шляп, рубашек и брюк.

У вас есть всего 20 секунд, чтобы найти спрятанное в одежде озорное насекомое.



Головоломка недели / Фото Cleanipedia

Если вы пролистали дальше, то стоит предположить, что моль так и не обнаружена. Прокрутите вниз, чтобы увидеть ответ ниже.

Головоломка недели: насколько у вас зоркий глаз, чтобы заметить моль, спрятанную среди одежды / Фото Cleanipedia

Если вдуматься, тест не только на зоркое зрение, но и на хозяйственность.



Насколько у вас зоркий глаз, чтобы заметить моль, спрятанную среди одежды / Фото Cleanipedia