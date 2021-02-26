Видишь гвоздь: а он есть – новая головоломка для очень внимательных и наблюдательных
Предлагаем настоящую проверку на бдительность и внимательность. Следующая загадка из серии "ищи и находи" испытает ваши наблюдательные способности.
Источник:Daily Mail
Не бывает детских загадок, бывают не любознательные взрослые! Красочная графика, созданная британской фирмой SGS Engineering, ставит задачу найти гвоздь, спрятанный среди множества инструментов.
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Один-единственный гвоздь притаиился среди молотков, отверток, пил и прочих инструментов.
Присмотритесь внимательно и укажите на него!
Новая головоломка для очень внимательных и наблюдательных / Фото Daily Mail
Создатели отметили, что текущий рекорд составляет 48 секунд – но сможете ли вы найти его быстрее?
Новая головоломка для очень внимательных и наблюдательных / Фото Daily Mail
Сдаетесь? Гвоздь присоседился к гаечному ключу.
Новая головоломка для очень внимательных и наблюдательных / Фото Daily Mail
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