Предлагаем настоящую проверку на бдительность и внимательность. Следующая загадка из серии "ищи и находи" испытает ваши наблюдательные способности.

Не бывает детских загадок, бывают не любознательные взрослые! Красочная графика, созданная британской фирмой SGS Engineering, ставит задачу найти гвоздь, спрятанный среди множества инструментов.

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Один-единственный гвоздь притаиился среди молотков, отверток, пил и прочих инструментов.

Присмотритесь внимательно и укажите на него!



Новая головоломка для очень внимательных и наблюдательных / Фото Daily Mail

Создатели отметили, что текущий рекорд составляет 48 секунд – но сможете ли вы найти его быстрее?

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Новая головоломка для очень внимательных и наблюдательных / Фото Daily Mail

Сдаетесь? Гвоздь присоседился к гаечному ключу.

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Новая головоломка для очень внимательных и наблюдательных / Фото Daily Mail