Найди меня: подборка праздничных головоломок, чтобы развлечься и потренировать мозг
Суббота и День святого Николая – это, конечно, прекрасная возможность отдохнуть и провести время с родными, но вовсе не повод бездельничать. Если у вас нет планов на сегодняшний праздничный день – листайте дальше, и мы поможем вам занять себя.
Развлечения 24 подготовили подборку головоломок на праздничную тематику в жанре "найди меня". Правила очень простые – вам нужно найти загаданный предмет на картинке. Однако сделать это не так легко, как кажется с первого взгляда.
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#1 Северные олени
На головоломке от Savoo изображена большая компания северных оленей. Среди них спрятался один с красным носом. Его и нужно найти. Рекорд отгадывания – 30 секунд, возможно вы сможете сделать это быстрее?
Подсказка: если вам не удается найти нужного оленя, проверьте еще раз в нижнем правом углу.
Осторожно, разгадка!
#2 Рождественская ярмарка
В этом году многолюдные собрания на рождественских ярмарках мы сможем увидеть только на картинках. Вот – одна из них, головоломка от Rimmers Music. Ваша задача – среди этой суеты найти мальчика, который закрывает уши руками (похоже, что ему не нравится музыка на этом празднике).
Рекорд решения – 3 минуты, попробуйте быстрее!
Подсказка: внимательно рассмотрите людей вокруг елки.
Осторожно, разгадка!
#3 Праздничный интерьер
Следующая головоломка от Furniturebox показывает нам комнату, ярко украшенную к праздникам. Ваша задача – найти спрятанные маленькие подарки.
В среднем, чтобы найти их, нужно 2 минуты, а как быстро это сделаете вы?
Подсказка: внимательно посмотрите, что лежит на полу и на камине.
Осторожно, разгадка!
#5 Снеговик-шпион
На этой картинке-головоломке от RS Component изображен заснеженный город, жители которого налепили множество снеговиков. Однако, один из них совсем не снеговик, а замаскированный робот. Ваша задача – найти его.
Подсказка: обратите внимание, что снеговики носят на головах.
Осторожно, разгадка!
#6 Онлайн-вечеринка
На этой картинке от Rovva – реалии празднования в этом году, а именно рождественская вечеринка в Zoom. У семи участников этого разговора дома спрятались эльфы. Вам нужно их найти!
Подсказка: эльфов нет у двух парней из правого столбика.
Осторожно, разгадка!
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