Субота та День святого Миколая – це, звичайно, чудова можливість відпочити та провести час з рідними, але зовсім не привід байдикувати. Якщо у вас немає планів на сьогоднішній святковий день – гортайте далі, і ми допоможемо вам зайняти себе.

Розваги 24 підготували добірку головоломок на святкову тематику у жанрі "знайди мене". Правила дуже прості – вам потрібно знайти загаданий предмет на картинці. Проте зробити це не так легко, як здається з першого погляду.

Читайте також: Головоломка тижня: ілюзія, яка управляє зором за допомогою простих стрілочок – що на ній не так

#1 Північні олені

На головоломці від Savoo зображена велика компанія північних оленів. Серед них заховався один з червоним носом. Його і потрібно відшукати. Рекорд відгадування – 30 секунд, можливо ви зможете зробити це швидше?

Підказка: якщо вам не вдається знайти потрібного оленя, перевірте ще раз у нижньому правому куті.

Обережно, відгадка!

#2 Різдвяний ярмарок

Цьогоріч багатолюдні зібрання на різдвяних ярмарках ми зможемо побачити лише картинках. Ось – одна з них, головоломка від Rimmers Music. Ваше завдання – серед цієї метушні знайти хлопчика, який закриває вуха руками (схоже, що йому не подобається музика на цьому святі).

Рекорд розв'язування – 3 хвилини, спробуйте швидше!

Підказка: уважно роздивіться людей навколо ялинки.

Обережно, відгадка!

#3 Святковий інтер'єр

Наступна головоломка від Furniturebox показує нам кімнату, яскраво прикрашену до свят. Ваше завдання – знайти заховані маленькі подаруночки.

У середньому, щоб відшукати їх, потрібно 2 хвилини, а як швидко це зробите ви?

Підказка: уважно подивіться, що лежить на підлозі та на каміні.

Обережно, відгадка!

#4 Сніговик-шпигун

На цій картинці-головоломці від RS Component зображене засніжене місто, мешканці якого наліпили багато сніговиків. Проте, один із них зовсім не сніговик, а замаскований робот. Ваше завдання – знайти його.

Підказка: зверніть увагу, що сніговики носять на головах.

Обережно, відгадка!

#5 Онлайн-вечірка

На цій картинці від Rovva – реалії цьогорічного святкування, а саме різдвяна вечірка у Zoom. У 7 учасників цієї розмови вдома заховалися ельфи. Вам потрібно їх знайти!

Підказка: ельфів немає у двох хлопців з правого стовпчика.

Обережно, відгадка!