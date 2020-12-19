Знайди мене: добірка святкових головоломок, щоб розважитися та потренувати мозок
Субота та День святого Миколая – це, звичайно, чудова можливість відпочити та провести час з рідними, але зовсім не привід байдикувати. Якщо у вас немає планів на сьогоднішній святковий день – гортайте далі, і ми допоможемо вам зайняти себе.
Розваги 24 підготували добірку головоломок на святкову тематику у жанрі "знайди мене". Правила дуже прості – вам потрібно знайти загаданий предмет на картинці. Проте зробити це не так легко, як здається з першого погляду.
Читайте також: Головоломка тижня: ілюзія, яка управляє зором за допомогою простих стрілочок – що на ній не так
#1 Північні олені
На головоломці від Savoo зображена велика компанія північних оленів. Серед них заховався один з червоним носом. Його і потрібно відшукати. Рекорд відгадування – 30 секунд, можливо ви зможете зробити це швидше?
Підказка: якщо вам не вдається знайти потрібного оленя, перевірте ще раз у нижньому правому куті.
Обережно, відгадка!
#2 Різдвяний ярмарок
Цьогоріч багатолюдні зібрання на різдвяних ярмарках ми зможемо побачити лише картинках. Ось – одна з них, головоломка від Rimmers Music. Ваше завдання – серед цієї метушні знайти хлопчика, який закриває вуха руками (схоже, що йому не подобається музика на цьому святі).
Рекорд розв'язування – 3 хвилини, спробуйте швидше!
Підказка: уважно роздивіться людей навколо ялинки.
Обережно, відгадка!
#3 Святковий інтер'єр
Наступна головоломка від Furniturebox показує нам кімнату, яскраво прикрашену до свят. Ваше завдання – знайти заховані маленькі подаруночки.
У середньому, щоб відшукати їх, потрібно 2 хвилини, а як швидко це зробите ви?
Підказка: уважно подивіться, що лежить на підлозі та на каміні.
Обережно, відгадка!
#4 Сніговик-шпигун
На цій картинці-головоломці від RS Component зображене засніжене місто, мешканці якого наліпили багато сніговиків. Проте, один із них зовсім не сніговик, а замаскований робот. Ваше завдання – знайти його.
Підказка: зверніть увагу, що сніговики носять на головах.
Обережно, відгадка!
#5 Онлайн-вечірка
На цій картинці від Rovva – реалії цьогорічного святкування, а саме різдвяна вечірка у Zoom. У 7 учасників цієї розмови вдома заховалися ельфи. Вам потрібно їх знайти!
Підказка: ельфів немає у двох хлопців з правого стовпчика.
Обережно, відгадка!
Поділитися новиною