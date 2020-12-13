Головоломка тижня: ілюзія, яка управляє зором за допомогою простих стрілочок – що на ній не так
Оптична ілюзія, в якій кола рухаються, підкорила інтернет та стала вірусною на цьому тижні.
Людський мозок має виняткову здатність знаходити складні закономірності і перетворювати їх в інформацію, яка може бути актуальною практично скрізь. Але чергова оптична ілюзія, яка була опублікована користувачем jagarikin в соціальній мережі Twitter, вкотре показує, як легко обдурити людський мозок.
Світ ілюзій Нова оптична ілюзія спантеличила мережу: чи зрозумієте ви, що на ній відбувається
Коли ми дивимося на зображення, ми бачимо два кола, які регулярно рухаються вліво/вправо, вгору/вниз, ростуть і стискаються. Принаймні, наш мозок думає, що ми так це бачимо. Але чи дійсно ці кола рухаються в напрямку стрілки, а потім стають все більше і менше в залежності від того, чи вказують стрілки всередину або назовні?
Користувачі соціальних мереж взялися одразу розгадувати та пояснювати принцип ілюзії.
Зовні і всередині великих кілець є дуже тонкі кільця синього і жовтого кольорів. Цими тонкими кільцями маніпулюють таким чином, що, в порівнянні з великими обертовими кільцями, мозок сприймає це як рух або зміну розміру. Це дуже хороша ілюзія! Стрілки або доповнюють ефект, або переконують глядача в тому, що кільця переміщаються/змінюються в розмірі, коли ви на них дивитесь,
– пояснюють головоломку користувачі соціальних мереж.
На відео користувача @Jakesaurius ми бачимо, що ілюзія не має нічого спільного зі стрілками. Хоча ми не знаємо точно, як це відбувається, ми припускаємо, що ця оптична ілюзія пов'язана з маленьким колом всередині і великим колом зовні.
Також є припущення, що насправді це ні що інше, як розумна ілюзія, яка зникає, якщо ви швидко кліпаєте. Спробуйте!
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