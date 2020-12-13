Оптична ілюзія, в якій кола рухаються, підкорила інтернет та стала вірусною на цьому тижні.

Людський мозок має виняткову здатність знаходити складні закономірності і перетворювати їх в інформацію, яка може бути актуальною практично скрізь. Але чергова оптична ілюзія, яка була опублікована користувачем jagarikin в соціальній мережі Twitter, вкотре показує, як легко обдурити людський мозок.

Світ ілюзій Нова оптична ілюзія спантеличила мережу: чи зрозумієте ви, що на ній відбувається

Коли ми дивимося на зображення, ми бачимо два кола, які регулярно рухаються вліво/вправо, вгору/вниз, ростуть і стискаються. Принаймні, наш мозок думає, що ми так це бачимо. Але чи дійсно ці кола рухаються в напрямку стрілки, а потім стають все більше і менше в залежності від того, чи вказують стрілки всередину або назовні?

Користувачі соціальних мереж взялися одразу розгадувати та пояснювати принцип ілюзії.

Another example, but I pref the previous one. pic.twitter.com/Ch4VYqTLtd — Jake (@Jakesaurius) November 25, 2020

Also, the arrows are irrelevant 100% pic.twitter.com/I6m0RWwjsK — Jake (@Jakesaurius) November 25, 2020

Зовні і всередині великих кілець є дуже тонкі кільця синього і жовтого кольорів. Цими тонкими кільцями маніпулюють таким чином, що, в порівнянні з великими обертовими кільцями, мозок сприймає це як рух або зміну розміру. Це дуже хороша ілюзія! Стрілки або доповнюють ефект, або переконують глядача в тому, що кільця переміщаються/змінюються в розмірі, коли ви на них дивитесь,

– пояснюють головоломку користувачі соціальних мереж.

На відео користувача @Jakesaurius ми бачимо, що ілюзія не має нічого спільного зі стрілками. Хоча ми не знаємо точно, як це відбувається, ми припускаємо, що ця оптична ілюзія пов'язана з маленьким колом всередині і великим колом зовні.

Також є припущення, що насправді це ні що інше, як розумна ілюзія, яка зникає, якщо ви швидко кліпаєте. Спробуйте!