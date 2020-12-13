Оптическая иллюзия, в которой круги движутся, покорила интернет и стала вирусной на этой неделе.

Человеческий мозг обладает исключительной способностью находить сложные закономерности и превращать их в информацию, которая может быть актуальной практически везде. Но очередная оптическая иллюзия, которая была опубликована пользователем jagarikin в социальной сети Twitter, в который раз показывает, как легко обмануть человеческий мозг.

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Когда мы смотрим на изображение, мы видим два круга, которые регулярно двигаются влево/вправо, вверх/вниз, растут и сжимаются. По крайней мере, наш мозг думает, что мы так это видим. Но действительно ли эти круги движутся в направлении стрелки, а затем становятся все больше и меньше в зависимости от того, указывают ли стрелки внутрь или наружу?

Пользователи социальных сетей взялись сразу разгадывать и объяснять принцип иллюзии.

Another example, but I pref the previous one. pic.twitter.com/Ch4VYqTLtd — Jake (@Jakesaurius) November 25, 2020

Also, the arrows are irrelevant 100% pic.twitter.com/I6m0RWwjsK — Jake (@Jakesaurius) November 25, 2020

Снаружи и внутри больших колец есть очень тонкие кольца синего и желтого цветов. Этими тонкими кольцами манипулируют таким образом, что, по сравнению с большими вращающимися кольцами, мозг воспринимает это как движение или изменение размера. Это очень хорошая иллюзия! Стрелки или дополняют эффект, или убеждают зрителя в том, что кольца перемещаются/изменяются в размере, когда вы на них смотрите,

– объясняют головоломку пользователи социальных сетей.

На видео пользователя @Jakesaurius мы видим, что иллюзия не имеет ничего общего со стрелками. Хотя мы не знаем точно, как это происходит, мы предполагаем, что эта оптическая иллюзия связана с маленьким кругом внутри и большим кругом снаружи.

Также есть предположение, что на самом деле это не что иное, как умная иллюзия, которая исчезает, если вы быстро моргаете. Попробуйте!