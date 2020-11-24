Оптическая иллюзия заставляет тысячи людей думать, что несколько человечков поднимаются по лестнице, прежде чем спрыгнуть. Но все не так, как кажется.

"Братья супер-иллюзий" – такое название получила новая разработка японского гения оптических иллюзий @jagarikin. С момента ее публикации в Twitter 20 ноября короткая гифка получила более 166 000 лайков и 37 000 ретвитов.

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Анимация показывает фигуры, которые прыгают с движущейся лестницы, а затем бегут.

Сможете ли вы понять, что происходит на этой оптической иллюзии?

Чтобы осмыслить обманчивую гифку, нужно время.

На самом деле, это обман зрения – ни одна фигурка на самом деле не двигается. Наш мозг обманывает постоянно меняющийся цвет.

При создании картинки автор использовал так называемую "иллюзию обратного фи" – по сути, это то, как наш глаз видит светлые и темные цвета.

Если яркая точка появляется в одной позиции, а затем снова появляется в позиции, смещенной вправо, мы, как правило, видим один объект, движущийся слева направо. Это основной эффект, который лежит в основе четко плавных движений, которые мы видим в фильмах и анимации,

– пояснил представитель Стэнфордского университета.