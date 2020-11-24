Оптична ілюзія змушує тисячі людей думати, що кілька чоловічків піднімаються по сходах, перш ніж зістрибнути. Але все не так, як здається.

"Брати суперілюзій" – таку наву отримала нова розробка японського генія оптичних ілюзій @jagarikin. З моменту її публікації у Twitter 20 листопада коротка гіфка отримала понад 166 000 вподобань і 37 000 ретвітів.

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Анімація показує фігури, що стрибають з рухомих сходів, а потім біжать.

Чи зможете ви зрозуміти, що відбувається на цій оптичній ілюзії?

Щоб осмислити оманливу гіфку, потрібен час.

Насправді, це обман зору – жодна фігурка насправді не рухається. Наш мозок обманює постійно мінливий колір.



При створенні картинки автор використовував так звану "ілюзію зворотного фі" – по суті, це те, як наше око бачить світлі і темні кольори.

Якщо яскрава точка з'являється в одній позиції, а потім знову з'являється в позиції, зміщеній вправо, ми, як правило, бачимо один об'єкт, що рухається зліва направо. Це основний ефект, який лежить в основі чітко плавних рухів, які ми бачимо у фільмах та анімації,

​– пояснив представник Стенфордського університету.