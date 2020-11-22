Ця головоломка – остання з довгої низки головоломок, розроблених для того, щоб тримати розум зайнятим та добре прокачати мозок. Більшості людей вдається знайти голку менш ніж за 5 хвилин, але рекорд становить всього 30 секунд! Пропонуємо вам стати новим рекордсменом.

Як повідомляє Daily mail, британська компанія Brother UK розробила нову складну головоломку, яка пропонує гравцям знайти швейну голку, заховану в копиці сіна. Це завдання розроблене для пильних гравців, а кольорова графіка ускладнює пошук голки. Поточний рекорд виявлення голки 30 секунд – але чи зможете ви знайти її швидше?

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Вирішення головоломок краще, ніж кава о 9 ранку, щоб зміцнити пам'ять, поліпшити навички вирішення проблем і підвищити особисту продуктивність на наступний день,

– коментують у Brothers UK.

Пропонуємо і вам перевірити свій мозок та стати новим рекордсменом. Не панікуйте, це не так складно, як здається.

Ви все ще намагаєтеся знайти голку в копиці сіна? Придивіться до нижнього лівого краю копиці.

Якщо вам сподобалося – пропонуємо ще декілька головоломок.

Компанія Jury's Inn пропонує відшукати ворона, який ховається на цій веселій ілюстрації столиці Англії.

Якщо ви ще намагаєтеся знайти чорного птаха, подивіться трохи ближче в бік Біг-Бену. Все ще не бачите?

Якщо ви здаєтеся або хочете перевірити, чи правильно знайшли – пропонуємо відгадку.

Наступна – створена фахівцями з домашнього інтер'єру з Великобританії hillarys.co.uk, запрошує гравців виявити шість підступних їжаків, що ховаються серед листя.

Чи зможете ви помітити шість їжаків і побити рекорд часу в 30 секунд?

Підказка – зосередьтеся на більш темних відтінках коричневого на зображенні.

Щоб дізнатися, як у вас справи – нижче відповіть до цієї загадки.

Розробник наступної головоломки, британська компанія Ace Sheds, стверджує, що рекорд з пошуку мітли, залишеної в садовому сараї необережною відьмою – це 45 секунд. А як швидко ви зможете її знайти?

Даємо невеличку підказку – мітла відьми замаскована у верхній частині зображення.

Садові інструменти, такі як лопати, граблі, совки і лійки, відволікають своїми яскравими кольорами, щоб зробити головоломку складнішою.

Все ще не пощастило знайти? Прокрутіть вниз, щоб побачити мітлу, обведену на наступному зображенні.

Розв'язувати головоломки – це чудовий спосіб тренувати свій мозок. Адже це пізнавальна діяльність, яка стимулює і підтримує його у відмінній формі.