Так, зараз важливо залишатися вдома, в безпеці, щоб захистити себе та інших, але це не означає, що ми не можемо добре проводити час. Ви можете застрягти вдома, але залишайтеся з нами, і ми обіцяємо, що вам не буде нудно ні секунди.

З 14 листопада в Україні діє карантин вихідного дня. Це означає, що у вихідні заборонена робота закладів громадського харчування (бари, ресторани, кафе тощо) – можлива лише торгівля на виніс; закладів розважальної діяльності; закладів культури, які проводять культурно-масові заходи (концерти, фестивалі, театральні заходи, кінопокази тощо); діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів. Попередньо обмеження будуть діяти до 30 листопада.

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Розваги 24 вирішили створити список небанальних речей, якими можна займатися вдома. З часом ми оновлюватимемо, розвиватимемо та розширюватимемо цей список веселих речей, які можна зробити, коли ви вдома. На вас чекають ретельно підібрані списки кращих фільмів, кращих подкастів по фітнесу в приміщенні, ігор, в які можна грати дома, музеїв, по яким можна пройтися онлайн, та деяких незвичайних занять.

1. Грайте в домашній бар

Домашній бар зайняв центральне місце, оскільки у вихідні все закривається. Але що ви покладете в шейкер, коли все, що у вас є вдома, – це горілка, сумний лимон і кілька напівпорожніх пляшок лікеру? Бармени переходять в соціальні мережі, щоб поділитися своїми рецептами та порадами, щоб ми всі могли пити щось смачне, зберігаючи соціальне дистанціювання. Наомі Леслі, Джеремі Даунер, Gin & Bricks | Cocktails допоможуть вам втамувати спрагу.



​Грайте в домашній бар / Фото Unsplash

2. Затамуйте подих від трюків Cirque du Soleil, що кидають виклик гравітації

Звісно, Cirque du Soleil зараз не може виступати перед живою аудиторією, тому іноді він проводить шоу онлайн. Всесвітньо відома трупа транслює найбільш вражаючі моменти своїх грандіозних шоу на своїй цифровій платформі CirqueConnect. Хоча напруга і видовище ніколи не будуть такими ж, як на живих виступах, принаймні, вони повністю безкоштовні.



Цирк Cirque du Soleil / Фото Cirque du Soleil

3. Пориньте у світ Гаррі Поттера

Якщо ви завжди мріяли потрапити у Хогвартс, тепер у вас є шанс втілити цю мрію в життя. Для шанувальників Гаррі Поттера є чудовий сайт Wizarding World. Відвідавши його, можна поринути у віртуальний тур по чарівній виставці Гаррі Поттера, пройти чудовий онлайн-квест на тему Поттера, поламати голову над вікториною "Сортувальний капелюх" і багато інших цікавих речей.



Пориньте у світ Гаррі Поттера / Фото Unsplash

4. Погляньте на безлюдні туристичні місця через веб-камеру онлайн

Зазвичай в пік туристичного сезону доводиться пробиратися крізь натовп, щоб опинитися найближче до Палацу дожів у Венеції або Староміської площі Праги. Але із введенням комендантської години і заходів ізоляції по всій Європі справи виглядають зовсім інакше. Пропонуємо декілька прямих трансляцій з веб-камер туристичних гарячих точок:

5. Приготуйте щось новеньке

Хоча ресторани та кафе зараз зачинені, іноді шеф-кухарі в мережі діляться своїми найвідомішими рецептами, щоб допомогти вам відтворити знамениті страви вдома. Тож чому б не перевірити свої кулінарні здібності, спробувавши приготувати брауні або яйця бенедикт за рецептами Євгена Клопотенка.

Приготуйте брауні за рецептом Євгена Клопотенка / Фото Смачно24

6. Мрійте про зовсім інше

Любителі мандрувати чекають, коли закінчиться пандемія, відкриються всі кордони, та вже думають про всі ті місця, які хочуть відвідати. Ми пропонуємо познайомитись з Мішель фон Кальбен – німкенею, яка заради своєї мрії покинула постійну роботу та вирушила подорожувати.



Мрійте разом з Мішель фон Кальбен / Фото Тревел24

7. Здійсніть віртуальний тур по Музею Орсе

Хочете поїхати в Париж? Oui oui! У цьому грандіозному музеї зберігається найбільша колекція творів імпресіоністів і постімпресіоністів у світі, і ви можете переглянути найкращі з них завдяки інтерактивним галереям за участю Ван Гога, Сезанна, Дега та інших.



Музей Орсе, Париж, Франція / Фото Unsplash

8. Подивіться нарешті всі сезони "Твін Пікс"

Є класичні серіали, які ви весь час відкладаєте на потім? Але зараз незвичайні обставини, а це означає, що настав ідеальний час, щоб почати відносини з тріп-культовим фаворитом "Твін Пікс". Якщо не зараз, то коли?



Постер серіалу "Твін Пікс" / Фото wikipedia

9. Грайте в Pictionary з роботом

Вам потрібно відпочити від реальності? Спробуйте "Швидко, малюй!". Це безкоштовна гра, яка також є експериментом зі штучним інтелектом, щоб побачити, чи може "нейронна мережа" навчитися розпізнавати людські малюнки. По суті, це гра з роботом, яка викликає звикання.



Грайте в Pictionary з роботом / Фото Unsplash

10. Подивіться 800 картин Фріди Кало на віртуальній виставці

Оскільки прямо зараз ви не можете побродити по своїх улюблених музеях, ось неймовірна онлайн-виставка, присвячена улюбленій монументальній майстрині сучасного мистецтва: Фріді Кало. 33 музеї з усього світу поділилися своїми архівами Кало з Google Arts and Culture для створення "Обличчя Фріди". Ви можете переглянути 800 робіт мексиканської художниці, а також безліч біографічних елементів (особисті речі, листи, виписки з журналів).



Подивіться картини неперевершеної Фріди Кало / Фото Unsplash

Далі буде...