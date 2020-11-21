Сейчас важно оставаться дома, в безопасности, чтобы защитить себя и других, но это не значит, что мы не можем хорошо проводить время. Вы можете застрять дома, но оставайтесь с нами, и мы обещаем, что вам не будет скучно ни секунды.

С 14 ноября в Украине действует карантин выходного дня. Это означает, что в выходные запрещена работа заведений общественного питания (бары, рестораны, кафе) – возможна только торговля на вынос; заведений развлекательной деятельности; учреждений культуры, которые проводят культурно-массовые мероприятия (концерты, фестивали, театральные мероприятия, кинопоказы и др); деятельность спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов. Предварительно ограничения будут действовать до 30 ноября.

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Развлечения 24 решили создать список небанальных вещей, которыми можно заниматься дома. Со временем мы будем обновлять, развивать и расширять этот список забавных вещей, которые вы можете сделать, когда находитесь дома. Вас ждут тщательно подобранные списки лучших фильмов, лучших подкастов по фитнесу в помещении, игр, в которые можно играть дома, музеев, по которым можно пройтись онлайн, и некоторых необычных занятий.

1. Играйте в домашний бар

Домашний бар занял центральное место, поскольку в выходные все закрывается. Но что вы положите в шейкер, когда все, что у вас есть дома, – это водка, грустный лимон и несколько полупустых бутылок ликера? Бармены переходят в социальные сети, чтобы поделиться своими рецептами и советами, чтобы мы все могли пить что-то вкусное, сохраняя социальное дистанцирование. Наоми Лесли, Джереми Даунер, Gin & Bricks | Cocktails помогут вам утолить жажду.



Играйте в домашний бар / Фото Unsplash

2. Затаите дыхание от трюков Cirque du Soleil, что бросают вызов гравитации

Конечно, Cirque du Soleil сейчас не может выступать перед живой аудиторией, поэтому иногда он проводит шоу онлайн. Всемирно известная труппа транслирует самые впечатляющие моменты своих грандиозных шоу на своей цифровой платформе CirqueConnect. Хотя напряжение и зрелище никогда не будут такими же, как на живых выступлениях, по крайней мере, они полностью бесплатны.



Цирк Cirque du Soleil / Фото Cirque du Soleil

3. Окунитесь в мир Гарри Поттера

Если вы всегда мечтали попасть в Хогвартс, теперь у вас есть шанс воплотить эту мечту в жизнь. Для поклонников Гарри Поттера есть замечательный сайт Wizarding World. Посетив его, можно окунуться в виртуальный тур по волшебной выставке Гарри Поттера, пройти замечательный онлайн квест на тему Поттера, поломать голову над викториной "Сортировочная шляпа" и много других интересных вещей.



Окунитесь в мир Гарри Поттера / Фото Unsplash

4. Взгляните на безлюдные туристические места через веб-камеру онлайн

Обычно в пик туристического сезона приходится пробираться сквозь толпу, чтобы оказаться ближе всего к Дворцу дожей в Венеции или Старогородской площади Праги. Но с введением комендантского часа и мер изоляции по всей Европе дела обстоят совсем иначе. Предлагаем несколько прямых трансляций с веб-камер туристических горячих точек:

5. Приготовьте что-то новенькое

В то время как рестораны и кафе сейчас закрыты, шеф-повара в сети делятся своими самыми известными рецептами, чтобы помочь вам воссоздать знаменитые блюда дома. Так почему бы не проверить свои кулинарные способности, попробовав приготовить брауни или яйца бенедикт по рецептам Евгения Клопотенко.



Приготовьте брауни по рецепту Евгения Клопотенко / Фото Смачно24

6. Мечтайте о совсем другое

Любители путешествовать ждут, когда закончится пандемия, откроются все границы, и уже думают обо всех тех местах, которые хотят посетить. Мы предлагаем познакомиться с Мишель фон Кальбен – немкой, которая ради своей мечты бросила работу и отправилась путешествовать.



Мрійте разом з Мішель фон Кальбен / Фото Тревел24

7. Совершите виртуальный тур по Музею Орсе

Хотите поехать в Париж? Oui oui! В этом грандиозном музее хранится самая большая коллекция произведений импрессионистов и постимпрессионистов в мире, и вы можете просмотреть лучшие из них благодаря интерактивным галереям с участием Ван Гога, Сезанна, Дега и других.



Музей Орсе, Париж, Франция / Фото Unsplash

8. Посмотрите наконец-то все сезоны "Твин Пикс"

Есть классические сериалы, которые вы все время откладываете на потом? Но сейчас необычные обстоятельства, а это значит, что настало идеальное время, чтобы начать отношения с трип-культовым фаворитом "Твин Пикс". Если не сейчас, то когда?



Постер сериала "Твин Пикс" / Фото wikipedia

9. Играйте в Pictionary с роботом

Вам нужно отдохнуть от реальности? Попробуйте "Быстро, рисуй!". Это бесплатная игра, которая также является экспериментом с искусственным интеллектом, чтобы увидеть, может ли "нейронная сеть" научиться распознавать человеческие рисунки. По сути, это игра с роботом, которая вызывает привыкание.



Играйте в Pictionary с роботом / Фото Unsplash

10. Посмотрите 800 картин Фриды Кало на виртуальной выставке

Поскольку прямо сейчас вы не можете побродить по своим любимым музеям, вот невероятная онлайн-выставка, посвященная любимой монументальной мастерице современного искусства: Фриде Кало. 33 музея со всего мира поделились своими архивами Кало с Google Arts and Culture для создания "Лица Фриды". Вы можете просмотреть 800 работ мексиканской художницы, а также множество биографических элементов (личные вещи, письма, выписки из журналов).



Посмотрите картины непревзойденной Фриды Кало / Фото Unsplash

Продолжение следует...