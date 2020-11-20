Одной из самых известных рождественских елок в мире считается елка Рокфеллер-центра в Нью Йорке (США) – она устанавливается перед зданием с 1931 года. Недавно рождественское дерево доставили в Рокфеллер-центр и начали уже устанавливать. Но почему-то елка не произвела на нью-йоркцев особого впечатления, даже больше – они начали высмеивать ее в сети.

Рокфеллер-центр – известная достопримечательность Нью-Йорка. И уже более восьми десятилетий Рождественская елка центра служит праздничным маяком как для жителей Нью-Йорка, так и для гостей города. 14 ноября на официальной странице в Twitter центр объявил праздничную новость: "Пусть начнется сезон отпусков! Рождественская елка Рокфеллерского центра 2020 года официально прибыла на площадь."

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В сопровождении полицейского эскорта 23-метровая ель прибыла из города Онеонта, штат Нью-Йорк, США. Ее планируют украсить в ближайшие недели, а рождественские огоньки зажгут на праздничной церемонии в начале следующего месяца.

Let the holiday season begin! The 2020 Rockefeller Center Christmas Tree has officially arrived at the Plaza. pic.twitter.com/RapXlMt1Fb — Rockefeller Center (@rockcenternyc) November 14, 2020

Когда кран начал устанавливать елку на место – открылся весь ее вид. Нижние ветви рождественского дерева казались голыми, а иголки безжизненно свисали, мягко говоря – елка выглядела немного потрепанной.

Пользователи социальных сетей поспешили высмеять "убогий" вид елки, а некоторые назвали ее достойной данью 2020 года. Дерево назвали "метафорой 2020 года" по сравнению с "апокалипсисом, в котором мы живем".

"В настоящей форме 2020 года Рождественская елка Рокфеллерского центра выглядит так, будто она пыталась подстричься сама"

In true 2020 form, the Rockefeller Center Christmas tree looks like it tried to cut its own hair pic.twitter.com/HEV0OImQ7u — Chris Ryan (@HiChrisRyan) November 15, 2020

"Рокфеллерская Рождественская елка, как и все мы, действительно пережила многое в 2020 году"

The Rockefeller Christmas tree, just like the rest of us, really been through things in 2020 pic.twitter.com/6xC8C34iMk — Brett S. Vergara (@BrettSVergara) November 16, 2020

"Даже рождественская елка Рокфеллерского центра устала от 2020 года"

Even the Rockefeller Center Christmas Tree is tired of 2020.#ThisTreeSuckspic.twitter.com/gV1G55StHi — ian bremmer (@ianbremmer) November 18, 2020

"Именно этого я и ожидал от Рокфелерской рождественской елки 2020 года"

Just about what I’d expect out of the 2020 Rockefeller Christmas Tree pic.twitter.com/11OLMhorD1 — That’s not me,it’s Murphy’s yearbook pic (@Thelmavrh) November 18, 2020

"Рождественская елка Рокфеллерского центра 2020 года выглядит, как одна из тех действительно старых елочных людей во "Властелине колец", которые просто уходят в лес умирать"

The 2020 Rockefeller Center Christmas Tree looks like one of those really old tree people in “Lord of the Rings” that just wanders off into the forest to die — Liam Stack (@liamstack) November 17, 2020

Через некоторое время, после бурной волны критики, Рокфеллер-центр опубликовал язвительный твит, защищая свое известное дерево:

Ух ты, вы все, должно быть, прекрасно выглядите сразу после двухдневной поездки, да? Просто подождите, пока я включу свет! Увидимся 2 декабря!

Wow, you all must look great right after a two-day drive, huh? Just wait until I get my lights on! See you on December 2! — Rockefeller Center (@rockcenternyc) November 18, 2020

Стоит добавить, что из-за пандемии коронавируса в этом году церемония зажжения елки будет закрытой для публики, однако всех желающих приглашают посмотреть прямую национальную трансляцию "Рождество в Рокфеллер-центре" 2 декабря из дома на канале NBC.