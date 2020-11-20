Какой год, такая и елка: почему нью-йоркцы высмеяли главное рождественское дерево города
Одной из самых известных рождественских елок в мире считается елка Рокфеллер-центра в Нью Йорке (США) – она устанавливается перед зданием с 1931 года. Недавно рождественское дерево доставили в Рокфеллер-центр и начали уже устанавливать. Но почему-то елка не произвела на нью-йоркцев особого впечатления, даже больше – они начали высмеивать ее в сети.
Рокфеллер-центр – известная достопримечательность Нью-Йорка. И уже более восьми десятилетий Рождественская елка центра служит праздничным маяком как для жителей Нью-Йорка, так и для гостей города. 14 ноября на официальной странице в Twitter центр объявил праздничную новость: "Пусть начнется сезон отпусков! Рождественская елка Рокфеллерского центра 2020 года официально прибыла на площадь."
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В сопровождении полицейского эскорта 23-метровая ель прибыла из города Онеонта, штат Нью-Йорк, США. Ее планируют украсить в ближайшие недели, а рождественские огоньки зажгут на праздничной церемонии в начале следующего месяца.
Когда кран начал устанавливать елку на место – открылся весь ее вид. Нижние ветви рождественского дерева казались голыми, а иголки безжизненно свисали, мягко говоря – елка выглядела немного потрепанной.
Пользователи социальных сетей поспешили высмеять "убогий" вид елки, а некоторые назвали ее достойной данью 2020 года. Дерево назвали "метафорой 2020 года" по сравнению с "апокалипсисом, в котором мы живем".
"В настоящей форме 2020 года Рождественская елка Рокфеллерского центра выглядит так, будто она пыталась подстричься сама"
"Рокфеллерская Рождественская елка, как и все мы, действительно пережила многое в 2020 году"
"Даже рождественская елка Рокфеллерского центра устала от 2020 года"
"Именно этого я и ожидал от Рокфелерской рождественской елки 2020 года"
"Рождественская елка Рокфеллерского центра 2020 года выглядит, как одна из тех действительно старых елочных людей во "Властелине колец", которые просто уходят в лес умирать"
Через некоторое время, после бурной волны критики, Рокфеллер-центр опубликовал язвительный твит, защищая свое известное дерево:
Ух ты, вы все, должно быть, прекрасно выглядите сразу после двухдневной поездки, да? Просто подождите, пока я включу свет! Увидимся 2 декабря!
Стоит добавить, что из-за пандемии коронавируса в этом году церемония зажжения елки будет закрытой для публики, однако всех желающих приглашают посмотреть прямую национальную трансляцию "Рождество в Рокфеллер-центре" 2 декабря из дома на канале NBC.
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