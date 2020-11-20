Який рік, така і ялинка: чому нью-йоркці висміяли головне різдвяне дерево міста
Однією з найвідоміших різдвяних ялинок у світі вважається ялинка Рокфеллер-центру в Нью Йорку (США) – вона встановлюється перед будівлею з 1931 року. Нещодавно різдвяне дерево доставили до Рокфеллер-центру і почали вже встановлювати. Але чомусь ялинка не справила на нью-йоркців особливого враження, навіть більше – вони почали висміювати її в мережі.
Рокфеллер-центр – відома пам'ятка Нью-Йорка. І вже понад вісім десятиліть Різдвяна ялинка центру служить святковим маяком як для жителів Нью-Йорка, так і для гостей міста. 14 листопада на офіційній сторінці у Twitter центр оголосив святкову новину: "Нехай почнеться сезон відпусток! Різдвяна ялинка Рокфеллерського центру 2020 року офіційно прибула на площу."
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В супроводі поліцейського ескорту 23-метрова ялина прибула з міста Онеонта, штат Нью-Йорк, США. ЇЇ планують прикрасити в найближчі тижні, а різдвяні вогники запалять на святковій церемонії на початку наступного місяця.
Коли кран почав встановлювати ялинку на місце – відкрився весь її вигляд. Нижні гілки різдвяного дерева здавалися голими, а голки мляво звисали, м'яко кажучи – ялинка виглядала трохи пошарпаною.
Користувачі соціальних мереж поспішили висміяти "убогий" вигляд ялинки, а деякі назвали її гідною даниною 2020 року. Дерево назвали "метафорою 2020 року" в порівнянні з "апокаліпсисом, в якому ми живемо".
"У справжній формі 2020 року Різдвяна ялинка Рокфеллерського центру виглядає так, ніби вона намагалася підстригтися сама"
"Рокфеллерська Різдвяна ялинка, як і всі ми, дійсно пережила багато чого у 2020 році"
"Навіть Різдвяна ялинка Рокфеллерського центру втомилася від 2020 року"
"Саме цього я і очікував від Рокфелерської різдвяної ялинки 2020 року"
"Різдвяна ялинка Рокфеллерського центру 2020 року виглядає, як одна з тих дійсно старих ялинкових людей у "Володарі кілець", які просто йдуть в ліс вмирати"
Через деякий час, після бурхливої хвилі критики, Рокфеллер-центр опублікував уїдливий твіт, захищаючи своє відоме дерево:
Ух ти, ви всі, мабуть, чудово виглядаєте відразу після дводенної поїздки, та? Просто почекайте, поки я включу світло! Побачимося 2 грудня!
Варто додати, що через пандемію коронавірусу цього року церемонія запалювання ялинки буде закритою для публіки, проте всіх охочих запрошують подивитися пряму національну трансляцію "Різдво в Рокфеллер-центрі" 2 грудня з дому на каналі NBC.
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