Однією з найвідоміших різдвяних ялинок у світі вважається ялинка Рокфеллер-центру в Нью Йорку (США) – вона встановлюється перед будівлею з 1931 року. Нещодавно різдвяне дерево доставили до Рокфеллер-центру і почали вже встановлювати. Але чомусь ялинка не справила на нью-йоркців особливого враження, навіть більше – вони почали висміювати її в мережі.

Рокфеллер-центр – відома пам'ятка Нью-Йорка. І вже понад вісім десятиліть Різдвяна ялинка центру служить святковим маяком як для жителів Нью-Йорка, так і для гостей міста. 14 листопада на офіційній сторінці у Twitter центр оголосив святкову новину: "Нехай почнеться сезон відпусток! Різдвяна ялинка Рокфеллерського центру 2020 року офіційно прибула на площу."

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В супроводі поліцейського ескорту 23-метрова ялина прибула з міста Онеонта, штат Нью-Йорк, США. ЇЇ планують прикрасити в найближчі тижні, а різдвяні вогники запалять на святковій церемонії на початку наступного місяця.

Let the holiday season begin! The 2020 Rockefeller Center Christmas Tree has officially arrived at the Plaza. pic.twitter.com/RapXlMt1Fb — Rockefeller Center (@rockcenternyc) November 14, 2020

Коли кран почав встановлювати ялинку на місце – відкрився весь її вигляд. Нижні гілки різдвяного дерева здавалися голими, а голки мляво звисали, м'яко кажучи – ялинка виглядала трохи пошарпаною.

Користувачі соціальних мереж поспішили висміяти "убогий" вигляд ялинки, а деякі назвали її гідною даниною 2020 року. Дерево назвали "метафорою 2020 року" в порівнянні з "апокаліпсисом, в якому ми живемо".

"У справжній формі 2020 року Різдвяна ялинка Рокфеллерського центру виглядає так, ніби вона намагалася підстригтися сама"

In true 2020 form, the Rockefeller Center Christmas tree looks like it tried to cut its own hair pic.twitter.com/HEV0OImQ7u — Chris Ryan (@HiChrisRyan) November 15, 2020

"Рокфеллерська Різдвяна ялинка, як і всі ми, дійсно пережила багато чого у 2020 році"

The Rockefeller Christmas tree, just like the rest of us, really been through things in 2020 pic.twitter.com/6xC8C34iMk — Brett S. Vergara (@BrettSVergara) November 16, 2020

"Навіть Різдвяна ялинка Рокфеллерського центру втомилася від 2020 року"

Even the Rockefeller Center Christmas Tree is tired of 2020.#ThisTreeSuckspic.twitter.com/gV1G55StHi — ian bremmer (@ianbremmer) November 18, 2020

"Саме цього я і очікував від Рокфелерської різдвяної ялинки 2020 року"

Just about what I’d expect out of the 2020 Rockefeller Christmas Tree pic.twitter.com/11OLMhorD1 — That’s not me,it’s Murphy’s yearbook pic (@Thelmavrh) November 18, 2020

"Різдвяна ялинка Рокфеллерського центру 2020 року виглядає, як одна з тих дійсно старих ялинкових людей у "Володарі кілець", які просто йдуть в ліс вмирати"

The 2020 Rockefeller Center Christmas Tree looks like one of those really old tree people in “Lord of the Rings” that just wanders off into the forest to die — Liam Stack (@liamstack) November 17, 2020

Через деякий час, після бурхливої хвилі критики, Рокфеллер-центр опублікував уїдливий твіт, захищаючи своє відоме дерево:

Ух ти, ви всі, мабуть, чудово виглядаєте відразу після дводенної поїздки, та? Просто почекайте, поки я включу світло! Побачимося 2 грудня!

Wow, you all must look great right after a two-day drive, huh? Just wait until I get my lights on! See you on December 2! — Rockefeller Center (@rockcenternyc) November 18, 2020

Варто додати, що через пандемію коронавірусу цього року церемонія запалювання ялинки буде закритою для публіки, проте всіх охочих запрошують подивитися пряму національну трансляцію "Різдво в Рокфеллер-центрі" 2 грудня з дому на каналі NBC.